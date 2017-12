Bioware bude možno pracovať na pokračovaní Jade Empire

15. okt 2009 o 12:05 Ján Kordoš

Hlavný dizajnér pomaly prichádzajúceho Dragon Age: Origins Mark Laidlaw v rozhovore pre Strategy Informer uviedol potešujúci informáciu o možnom pokračovaní, aj keď možno nepriamom, úspešného titulu Jade Empire.

Ten sa najprv objavil na prvý Xbox v roku 2005 a o dva roky sa dočkal vydania i na PC v špeciálnej edícii. Fámy o príprave Jade Empire 2 sa šíria už od minulého roku a malo by ísť o Xbox 360 exkluzívny projekt. Laidlaw tieto fámy nepotvrdil no ani nevyvrátil, keď povedal, že momentálne nemajú žiadne plány na pokračovanie Jade Empire, no veľmi radi by pracovali na inom príbehu z podobného prostredia.

Teraz sa však musia sústrediť na dokončenie Dragon Age a Mass Effect 2. Čo bude potom – ak nerátame MMORPG Star Wars: The Old Republic a stopercentne isté Mass Effect 3 – zatiaľ nie je jasné, ale pokračovanie Jade Empire by bolo príjemnou alternatívou k uvedenej dvojici očakávaných RPG hier.

Zdroj: Shacknews, StrategyInformer