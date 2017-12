Twitter bude odhaľovať spamerov

Nie prostredníctvom technológií, ktorý analyzujú obsah správ, ale na základe podnetov používateľov služieb. Tí budú môcť kliknutí na tlačidlo ohlasovať, ktoré správy ich obťažujú. Objem nevyžiadaných správ a reklám by sa mal zredukovať.

14. okt 2009 o 10:50 Milan Gigel

Tlačidlo „Report as spam“ nájdete pri svojich správach v sekcii Action. Účty, ktoré budú označené viacerými používateľmi budú automaticky zablokované. To by malo podľa prevádzkovateľov služby zredukovať objem nevyžiadaných správ.