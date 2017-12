Dve lomky v internetových adresách boli chybou

Ak by Sir Tim Berners-Lee vynašiel web dnes, nemuseli by sme strácať čas písaním dvoch lomiek v internetových adresách. Bola to chyba – priznal po rokoch vynálezca internetu. Dvojica lomiek na začiatku adresy je zbytočná.

14. okt 2009 o 9:42 Milan Gigel

Aj keď internetové prehliadače hravo skompletizujú adresy aj v prípade, ak zabudnete na celý prefix http:// či koncovku .com, komunikácia medzi servermi prebieha v plnom formáte. Za tri desiatky rokov existencie internetu sa mohlo ušetriť množstvo papiera, stromov, energie pri klikaní či prenesených dát. „Ak sa nad tým zamyslíte, nepotrebujeme začiatočné //. Mal som to navrhnúť bez nich" – povedal Sir Tim pred týždňom vo Washingtone na sympóziu o budúcnosti technológie.