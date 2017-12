Kto stráži vaše peniaze? Technológie.

Lupiči s kuklou na hlave to majú omnoho jednoduchšie, ako tí čo sa chcú nabúrať cez internet do vášho účtu. V ceste im stoja šifry, heslá a identity. Banky využívajú technológie, ktoré preveria nielen vaše oprávnenie, ale aj to, či útočník dáta putujúce c

14. okt 2009 o 9:00 Milan Gigel

ez internet nezmenil.

Server s digitálnym podpisom a komunikácia so silným šifrovaním. Takýto je začiatok každého spojenia s bankou. Všetko, čo sa v prehliadači zobrazí od momentu, čo vás informuje o zabezpečení symbolom visacieho zámku, je šifrované. To je silný oriešok pre každého, kto by chcel do komunikácie nepozorovane vstúpiť. Bez ohľadu na to, či pristupujete k banke cez mobil, alebo počítač.

Overovací dialóg sa začína vložením identifikátora a hesla, či PIN kódu. Banka diskrétne zistí, s ktorým klientom komunikuje, aby mohla následne lepšie preveriť jeho totožnosť. Jedno heslo je málo, obzvlášť ak ide o peniaze. A ak majú byť doplnkové heslá bezpečné, musia byť pri každom prihlasovaní iné.

Najjednoduchším nástrojom je GRID karta. Ide o tabuľku s niekoľkými riadkami a stĺpcami, z ktorej treba pri každom prihlasovaní po výzve odpísať to správne heslo. Vďaka nej sa budú prihlasovacie údaje líšiť. Banky od GRID kariet postupne upúšťajú. Technológie idú vpred a dokážu zabrániť tomu, aby si niekto vyrobil kópiu vašich hesiel.

Prepojenie internetu s mobilom zvyšuje bezpečnosť pomocou TAN kódov. Pri každej požiadavke o prihlásenie či uskutočnenie platby vám banka na mobil pošle heslo, ktoré je potrebné prepísať do počítača. Ak ste opísali heslo zo svojho mobilu, je pravdepodobné, že pri počítači sedíte vy. Heslá sa neopakujú a bez mobilu sa neprihlásite. Technológia je v obľube bánk kvôli nízkym nákladom.

Token je malé zariadenie podobné kalkulačke. Banka ho naprogramuje tak, aby používal informáciu o presnom čase a dohodnutý algoritmus, ktorý odomkne váš PIN kód. Ak vás banka vyzve o heslo z tokenu, naťukáte doň PIN kód, aby sa na displeji zjavilo heslo, ktoré platí niekoľko desiatok sekúnd. Aby to nebolo také jednoduché, pripojiť možno aj výzvu, ktorú je potrebné do tokenu naťukať spolu s PINom. Má to však háčik. Token na rozdiel od mobilu nemáte stále vo vrecku.

Prepisovanie kódov nie je príliš pohodlné a tak do hry vstúpili aj čítačky čipových kariet chránené PIN kódom. Pri každom prihlásení komunikujú s čipom platobnej či špeciálnej karty, aby overili vašu totožnosť. Čip však dokáže viac ako odpovedať že máte právo manipulovať s účtom. Dokáže obslúžiť každú transakciu.

Znamená to, že návratové kódy overia aj to, akú čiastku na ktorý účet posielate. Ak by sa cestou dáta poškodili alebo ich niekto zmenil, platba by neprebehla. Čítačka a karta sú fajn, obmedzujú však miesta, kde sú použiteľné. V internetovej kaviarni, knižnici či v hoteli sa môže stať, že ich počítač bude zámerne ignorovať. A ak už hovoríme o čipových kartách, niektoré môžu niesť zaručený elektronický podpis.