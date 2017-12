Obedná pauza: Icycle

14. okt 2009 o 11:30 Slavomír Benko

V Icycle sa jedného krásneho dňa prebudíte do zmrznutej postapokalyptickej reality a vyberiete sa naprieč ňou na bicykli. Prejdete pritom naozaj zaujímavými prostrediami. Treba pritom vyzbierať čo najviac bublín, za to vlastne dostávate body. Každý level vás príjemne prekvapí úplne iným štýlom. A ku každému treba pristúpiť trochu inak - niekde to je o presnosti, obozretnosti, inde zas o rýchlosti či plynulosti pohybu.



Ovládanie:

Klávesnica - šípky. Cúvať nemôžete, takže si postup obrazovkou dobre naplánujte... teda ak je na to čas.

