Kľúč k stúpajúcim moriam je podľa NASA v Antarktíde

NASA sa rozhodla sledovať topenie ľadu v Antarktíde. Použije na to špeciálne lietadlo.

14. okt 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Čo sa stane, keď sa nám pod nohami rozpustí Antarktída? Zaplaví more Benátky a Maldivy? Vymrú ekosystémy? Alebo je to iba ďalší zbytočný strašiak a Antarktída sa roztopiť nemôže?

Nejako takto si položili otázku v americkom Národnom úrade pre letectvo a vesmír. V pondelok NASA odštartovala antarktickú časť svoj aktuálnej misie Operácia ľadový most. Prúdovým lietadlom DC-8 chce počas sedemnástich letov v priebehu šiestich rokov monitorovať stav ľadu i antarktickej ľadovej pokrývky. Misia má pokračovať v systematickom sledovaní klimatických zmien na najjužnejšom svetovom kontinente.

Voda pod ľadom

Antarktídu v minulosti sledoval satelit ICESat. Ten však čoskoro vyradia a jeho náhradník sa na obežnú dráhu dostane najskôr v roku 2014. Odborníci na Antarktídu by tak na niekoľko rokov „oslepli". Preto sa Američania rozhodli, že dovtedy pošlú k južnému pólu aspoň lietadlo - špeciálne upravené a s viacerými vedeckými prístrojmi na palube. Umožní to vedcom pozorovať nielen hrúbku antar?k?tického ľadu, ale aj to, čo sa pod ním deje.

„Chceme vedieť, koľko vody je pod ľadom," povedala CNN Robin Bellová z Columbia University. Satelity v súčasnosti nedokážu povedať, aké množstvo vody sa nachádza pod najvrchnejšou vrstvou ľadu. Niektoré oblasti v Antarktíde sa však nachádzajú pod hladinou mora a práve ľad bráni, aby ich zatopila voda. Ak sa tento ľad začne topiť, môže sa morská voda dostať po vrchnú vrstvu ľadovej pokrývky. Aké to bude mať dôsledky, netrúfajú si vedci zatiaľ odhadnúť.

Významná zmena

Operácia ľadový most vlastne skúma dôsledky globálneho otepľovania. Aj keď ho niektorí skeptici stále spochybňujú, v NASA si to nemyslia. Chcú preto vedieť, ako sa zmeny v Antarktíde prejavia na prípadnom stúpaní hladiny morí.

„Na Zemi práve prebieha významná zmena. Pravdupovediac asi jeden z najväčších posunov v environmentálnych podmienkach od konca doby ľadovej," povedal podľa agentúry AFP Tom Wagner z amerického úradu. „Nie je ľahké sledovať, tobôž predpovedať, čo sa v budúcnosti môže stať. Ale programy ako Ľadový most sú kľúčom."

Lety špeciálneho lietadla však nedokážu pokryť celý povrch Antarktídy. Vedci sa preto podľa CNN rozhodli sledovať len niektoré kľúčové miesta kontinentu. Sú medzi nimi najmä také, ktoré sú najnáchylnejšie k zmenám. V preklade: také, ktoré sa najrýchlejšie topia.