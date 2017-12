Rakovina sa môže preniesť aj z matky na dieťa. Výnimočne

Vedci našli po sto rokoch odpoveď na otázku, či sa môže preniesť rakovina z matky na plod.

13. okt 2009 o 15:30 (sita, sme.sk)

Môže.



BRATISLAVA. Rakovinové bunky sa v určitých prípadoch dokážu premiestniť z tela matky do jej nenarodeného dieťaťa. Zistili to britskí vedci z Institute of Cancer Research.

Odborníci sto rokov nevedeli nájsť odpoveď na otázku, či sa rakovina dokáže preniesť z matky na plod. Teoreticky by to nemalo byť možné, nakoľko imunitný systém plodu rakovinové bunky, ktoré preniknú cez placentu, rozpozná a zničí.

Na svete však existuje 17 zaznamenaných prípadov, keď matka a jej dieťa mali rovnaký typ rakoviny, zvyčajne krvi alebo kože. Doteraz si ale experti neboli istí, či matka rakovinu na potomka preniesla alebo ju zdedil.

Občas sa to stane



Najnovšia štúdia, ktorej výsledky uverejnil časopis Proceedings of the National Academy of Sciences, na prípade istej Japonky a jej potomka vysvetľuje, ako sa môže rakovina preniesť z matky na plod.

Rakovina a jej metastázy.

Vedci genetickou analýzou zistili, že rakovinové bunky dieťaťa obsahujú identický zmutovaný gén ako bunky jeho matky. Taktiež však dokázali, že dieťa leukémiu nezdedilo, ale nakazilo sa ňou počas tehotenstva. Spôsobil to fakt, že rakovinovým bunkám chýbala určitá časť DNA. Vďaka tomu získali špecifickú molekulárnu identitu a preto ich imunitný systém plodu nedokázal vyhodnotiť ako cudzie.

"V tomto prípade sa to pravdepodobne stalo tak, že rakovinové bunky sa z matky na dieťa dostali cez placentu k plodu a úspešne sa uchytili, keďže pre jeho imunitný systém boli neviditeľné," povedal pre BBC Mel Greaves profesor Inštitútu na výskum rakoviny.



"Teší nás však, že sme vyriešili túto dlhoročnú záhadu. Ale zdôrazňujeme, že takýto prenos rakoviny je skutočne výnimočný a šanca, že tehotná žena prenesie rakovinu na svoje dieťa, je minimálna."

Liek na rakovinu?



Výskum je však podľa vedcov dôležitý aj v tom, že naznačuje, ako proti rakovine bojovať. Ukazuje sa totiž, že rakovina ešte pred nekontrolovaným bujnením buniek musí nejakým spôsobom obísť imunitný systém tela.



Ak by sme dokázali náš imunitný systém nejakým spôsobom pred rakovinou varovať, dokázali by sme zároveň nad touto zákernou chorobou vyhrať či aspoň zabrániť jej rozširovaniu či prenosu.