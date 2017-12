Toxické látky sa môžu vrátiť do vôd

Chemické látky, ktoré ľudia používali v minulosti, sa začínajú uvoľňovať z ľadovcov. Znečisťujú vody.

11. okt 2009 o 12:51 Tomáš Prokopčák, (tp)

BRATISLAVA. Osemdesiate roky sú znovu v kurze. Do hudby sa vrátili retro zvuky starých hracích konzol, do módy zase vypchávky na pleciach či staré strihy. Strašiak osemdesiatych rokov sa však nemusí týkať iba vkusu. Odkaz sedemdesiatych a osemdesiatych rokov možno zasiahne aj do životného prostredia.

Návrat toxických látok

Christian Bogdal spolu s tímom vedcov zo švajčiarskeho Federálneho inštitútu technológií tvrdí, že pri sledovaní sedimentov uložených na dne jazera Oberaar v Berne zistil, že chemikálie, ktoré v minulosti vody znečisťovali a ktoré sa prestali používať, sa začínajú zase uvoľňovať z ľadovcov.

Jazero bolo údajne najznečistenejšie v sedemdesiatych rokoch. Potom sa situácia zlepšila. Vplyvom klimatických zmien a následného topenia sa ľadovcov sa však do jazera začínajú znovu dostávať rôzne pesticídy. Ľadovec podľa všetkého v sebe tieto látky zadržiaval a tie v posledných rokoch začínajú prenikať do okolia.

Bogdal tvrdí, že postupujúcim globálnym otepľovaním sa tento proces ešte zrýchli.

Svetový problém

Podľa New Scientist sa tento problém netýka iba alpských ľadovcov. Nebezpečné chemikálie mohli pred svojim zamrznutím prekonať veľké vzdialenosti. Kontaminované by tak mohli byť mnohé svetové ľadovce. Toxické látky boli pritom nájdené aj v polárnych oblastiach.

Problémom tiež je, že tento proces prakticky nemožno zastaviť. Pomohlo by zastavenie globálneho otepľovania, to je však v súčasnej situácii nemožné.

Musíme sa preto pripraviť na fakt, že používanie nebezpečných chemikálií z minulosti nás ešte môže dobehnúť.