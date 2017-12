Eliza Dushku nechce byť vlhká len virtuálne

9. okt 2009 o 16:45 Ján Kordoš

Herečku Eliza Dushku by ste poznať mali. Isteže, je to tá slečna na obrázku, no vidieť ste ju mohli napríklad v seriáloch ako Dollhouse, Buffy: The Vampyre Slayer, Tru Calling alebo Angel. Ale hlavne sa nám predviedla ako Rubi z akčnej rúbanice Wet, ktorú sme nedávno recenzovali. Skvelá oddychovka, ktorú akoby mal pod palcom Tarantino, sa vydarila.

Eliza sa pre MTV News ďalej vyjadrila, že by si rada skúsila úlohu filmovej alebo televíznej Rubi, ktorú popísala ako tvrdú Laru Croft, ktorá sa oháňa katanami, strieľa okolo seba ako o dušu. Kill Bill.

Pozrite si video a predstavte si toto jemné žieňa v úlohe krvavej slečny, ktorá prahne po pomste, pretože ju chcel niekto zabiť. A to nemusela byť ani nevesta. Dokážete si ju predstaviť ako chladnokrvne porciuje desiatky protivníkov?

Anyway, dá sa predpokladať, že bude film Wet, čo by bolo celkom zaujímavé, keby sa táto látka dostala do rúk dobrému režisérovi.

Zdroj: Kotaku. MTVNews