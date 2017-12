NASA vrazila sondami do Mesiaca

Vďaka dvom americkým sondám po náraze do mesačného povrchu hľadala NASA stopy vody.

9. okt 2009 o 10:24 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. „Dve minúty do nárazu,“ zaznelo v piatok v priamom prenose NASA. Sonda Centaur sa rýchlosťou asi 8­tisíc kilometrov za hodinu blížila k Mesiacu. Smerovala k jeho povrchu, kde po náraze vytvorila kráter hlboký asi štyri a široký dvadsať metrov. Následne sa zdvihol až niekoľkokilometrový oblak prachu. O čosi neskôr do Mesiaca naráža aj LCROSS. Je pár minút po pol druhej.

Voda na Mesiaci

Nedávno vedci potvrdili prítomnosť vody na Mesiaci. Na našom vesmírnom susedovi síce nie sú žiadne rieky ani jazerá a „voda“ sa na ňom nachádza len azda ako molekuly hydroxylu, no i tak to vzbudzuje optimizmus. Už teraz vedci premýšľajú, ako tieto stopy z pôdy získať a prípadne ich rozložiť na vodík, ktorý by mohli využiť ako palivo pre rakety.

Oddeľujúci sa Centaur. FOTO - NASA

Na Mesiaci by však voda mohla jestvovať aj v oveľa koncentrovanejšej podobe. A to má dokázať či, nebodaj, vyvrátiť práve aktuálna misia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír NASA.

„Pokúšame sa tu odpovedať na jednu z najdôležitejších otázok vedy i budúcich prieskumov: nachádza sa voda na Mesiaci vo veľkých množstvách?“ obhajoval akciu Greg Schmidt, námestník riaditeľa Mesačného vedeckého inštitútu.

Samovražedná misia na Mesiaci pozostáva z dvoch sond. Prvý, vyše dvojtonový Centaur, mal v piatok jediný cieľ: naraziť do povrchu Mesiaca v kráteri Cabeus. Druhá sonda, menšií LCROSS s viacerými vedeckými zariadeniami na palube, sa mal pozerať na kráter. Náraz jeho kolegu Centaura zodpovedal sile asi jeden a pol tony TNT. Následne však aj sám LCROSS skončil svoj život na Mesiaci.

Dôležité póly

Misia, ktorá stála takmer 80 miliónov dolárov, čo je na pomery NASA relatívne malá suma, chce priniesť nové informácie o zložení mesačného povrchu. Práve v tej časti, ktorá by mohla obsahovať ľad. Taký je aspoň predpoklad vedcov. V polárnych kráteroch Mesiaca dosahuje teplota až mínus 238 stupňov Celzia, čo tieto oblasti robí najchladnejšími miestami v Slnečnej sústave.

Vedci sa podľa BBC spoliehajú, že pomocou piatkového nárazu sa im oblak prachu podarí „vyraziť“ až do výšky 14 a pol kilometra. Znamenalo by to, že zvyšky po náraze sondy by vyleteli až nad steny krátera Cabeus a dostali by sa do styku so svetlom zo Slnka. To by im umožnilo zistiť ich zloženie.

Ak by sa prítomnosť vody potvrdila, Mesiac by bol ideálnym miestom na výstavbu ľudskej základne vo vesmíre. Pri súčasnom krátení financií na americký vesmírny program je to však skôr otázka ďalekej budúcnosti.