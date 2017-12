Obedná pauza: nájdite

9. okt 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Keď ste už niekedy hľadali ihlu v kope sena, máte celkom dobrú predstavu, ako sa hrá Legend of the Golden Mask. Keď ste ju nehľadali, máte celkom dobrú príležitosť si tú predstavu spraviť.Cieľom hry je nájsť v každej lokácii niekoľko predmetov. Väčšina z nich sa hrá na chamelóna a exemplárne splýva s okolitým prostredím. To, aké predmety máte hľadať, sa dozvedáte rôznou formou - niekedy ide vyslovene o zoznam, niekedy vidíte ich siluety, alebo napríklad porovnávate prostredia v štýle nájdi 10 rozdielov. Okrem toho hra sem-tam ponúka ďalšie spestrenia ako puzzle a podobne.

Legend of the Golden Mask má časovo obmedzený mód s celkom krutým limitom, ale aj voľný mód, kde môžete zotrvať na jednej obrazovke, až pokým ju nepoznáte naspamäť. S každým opätovným spustením sa predmety, ktoré musíte nájsť v danej lokalite, menia, takže hru si môžete zopakovať aj viackrát.



Ovládanie:

Myš - klikáte na predmety. Po splnení primárnej úlohy v každom leveli dostanete aj možnosť objavovať ďalšie predmety za extra body. Rovnako sú bonusovo ohodnotené zlaté tehličky, ktoré nachádzate. Ak objavíte na ploche otáznik, pripočíta sa vám ako hint, teda nápoveda, keď je už najhoršie. Hru nesmiete hrať v štýle "klikám na všetko", po niekoľkých takých pokusoch dostávate časovú penalizáciu.

