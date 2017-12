Colin McRae: DiRT 2 - špina za nechtami

Minulý rok bol konkurenčný boj v žánri pretekov minimalistický. Isteže, približne v polovici roka vyšlo Gran Turismo 5: Prologue, čo však bolo iba fajn demo. A potom ku koncu roku Race Driver: Grid od Codemasters. Víťaz bol jasný.

Tento rok Codemasters prišli s obnovou svojej série Colin McRae, ktorej už pred dvomi rokmi amputovali prívlastok Rally a pripojili radšej masovo neprehliadnuteľnejšie a prijateľnejšie Dirt. Špinavý boj s fanúšikmi rely simulátorov (spomeňme napríklad na prvé štyri diely s výnimkou tretieho, mierne dokaličeného CMR) sa skončil, na pódium vyskočil fešák s melírom ovládajúci mnoho druhov vozidiel, jazdiaci akčne a rýchlo.

Zámena manželiek

Úplne prvý moment, ktorý možno niektorých omráči, je zúfalé prebudenie sa. Séria od Codemasters si akoby vymenila úlohy s Need for Speed od EA. Nový diel Shift od herného giganta, ktorý bol recenzovaný nedávno, je zameraný viac na trpezlivejších hráčov, zahrajú si ho však aj nováčikovia. Orientácia na okruhové preteky ukázala stopku všetkým priaznivcom halogénov, vizuálneho tuningu, stupídneho príbehu a ďalšieho rýchleho a zbesilého obsahu. Jedinou výhodou je jazdecké umenie, cit pre ovládanie, a to zrovna nie sú atribúty, ktorými ovplýva človek, ktorý sa chce iba pobaviť a oddýchnuť si a nie sa trpezlivo sústrediť na jazdu. DiRT 2 vykročilo smerom k masám, orientácia na zámorské publikum spravila z jazdenia jednu veľkú šou.



Šou

Bývate v karavane, s ktorým jazdíte po pretekoch na celom svete. Tri teritória (Európa, Ázia a USA) majú rovnomerne rozdelených deväť destinácií: Londýn, Chorvátsko, Maroko (áno, to patrí do európskeho turné a nemusíte behať prstom po mape, aby ste zistili, že je tak trochu mimo starého kontinentu), Japonsko, Malajzia, Čina, Kalifornia, LA a famózny Utah. Keď k tomu pridáme špeciálne X Games preteky, musí byť vymaľované. Tentoraz okolo trate blýskajú fotoaparáty, davy jasajú a autíčka sa preháňajú po štadiónoch, umelo vytvorených tratiach – tu na buginách, tam v kvázi rely špeciáloch. Ono tu nájdeme aj typické rely, dokonca aj špeciálny ponuku trailblazer, ktorej ide o kombináciu rely a pretekov do vrchu. Ale celé to je arkádové až to fanúšika točiaceho volantom s rešpektom zabolí. Dokonca sú vašimi súpermi jagavé hviezdy súčasnosti ako Ken Block, Travis Pastrana alebo i starší Dave Mirra. Jednoducho cool osoby v cool prostredí.

To je to prvé sklamanie. Tam, kde bolo pri Shift nutnosťou zvoliť pohľad z vlastných očí, na volant sa v DiRT 2 pozerať nemusíte, všetko zvládnete i s kamerou zavesenou za vozidlom. Po Shift zostane väčšina interiérových kamier len statickými náhražkami, v DiRT 2 ide navyše pre akčnejšie zameranie o nahraditeľnú voľbu. Jediné, čo by mohlo rozhodnúť, je moment po prejazde vodou, kedy skutočne nič nevidíte a stieračom chvíľu trvá, nech nepriehľadnú vrstvu vody odstránia z predného skla. Inak je jazdný model postavený skôr na zjednodušených pravidlách. Rýchlosť a vysoká akcelerácia je na dennom poriadku, šmykom budete prechádzať každú zákrutu a jemný pocit z plávania vozidla zažijete hlavne pri vyšších rýchlostiach. Zjednodušený model ovládania privítajú obyčajní hráči: majú pred sebou pekné autíčka, ktoré sa pohodlne ovládajú, nemusíte sa pred každou zákrutou dvakrát prežehnávať a tlačiť brzdový pedál na podlahu.

Vyklepané plechy

Vcelku podarený je deštrukčný model. Ak si ho teda samozrejme zapnete. Nezávisle na sebe si zapnete mieru poškodenia a obtiažnosti. Pri maximálnej miere deštrukcie nie je problém automobil pri jednom nešikovnom manévri poslať rovno na šrotovisko. Menšie deformácie a kontakty s protivníkmi a bariérami či okolitými objektmi sú uveriteľné. Keď do niekoho drgnete vo väčšej rýchlosti, rozhodí to oboch jazdcov, neplatí staromódna nedotknuteľnosť umelej inteligencie. Deštrukcia sa týka celého vozidla a jednotlivé časti karosérie sa až romanticky nádherne deformujú a odpadávajú. Nie je to sekvenčne uložený postup, pri ktorom by sa vám časti vozidla pravidelne ničili rovnakým spôsobom. Funguje to skvele, dokonca ide o podivuhodnú skúsenosť, keďže je máme pred sebou skôr akčnejšie jazdenie. Ale to je len vizuálna stránka veci, ktorá sa dopadu na ovládanie vozidla až tak netýka. Niekoho poteší, že ostatní jazdci reagujú na váš agresívny štýl a neodpustia si poznámku na vás (ak však oni niečo vyvedú, samozrejme čušia ako voš pod chrastou, pretože jediné, čo dokážu, je ukazovať na prešľapy iných a koho nám to pripomína, nemusíme žiadnej hranatej hlave pripomínať).

Do kokpitu

Ako sa to teda celé hrá? Obtiažnosť je vhodné zvoliť minimálne spočiatku čo najnižšiu. Nie, že by bola umelá inteligencia nejako závratne vysoká, jazdia si však podľa seba a čím viac rozumu im dáte, tým stlačia plynový pedál viac na podlahu a utečú vám. Každú trať je nutné sa naučiť naspamäť, objaviť jej zákutia, kedy a kde máte šancu ostatných dobehnúť. Táto mierna spojitosť s realistickejšie stvárnenými pretekmi sa objaví až pri vyšších obtiažnostiach, no jazdný model sa tým nemení, tak nemôžeme hovoriť o reálnom pretekaní ani v úvodzovkách. Na to sa však DiRT 2 ani nehrá. Bonusom sú tzv. flashbacky, teda vrátenie sa v čase späť. Počet vrátení meníte voľbou obtiažnosti.

Ako teda? Stlačíte plyn na podlahu, pred zákrutou vypustíte paru, prípadne jemne pribrzdíte a znovu idete na plný kotol. Takto sa pohodlne zabavíte s upravenými rely autami. Na štadiónoch alebo mestách si užijete skôr trať plnú zákrut, v ktorej rozhoduje skôr presnosť a ovládateľnosť vozidla ako jeho maximálny výkon.

Doma dobre, vonku ešte lepšie

Omnoho lepšie sa hrajú rely preteky a spomínaný trailblazer, ktorý sa na rely podobá, avšak nemáte pri sebe spolujazdca, ktorý by vám vopred referoval o blížiacich sa zmenách trate. Keďže však ide prevažne len o mierne zákruty, nie je to až tak potrebné a väčšinou uháňate s vetrom o preteky, čo je v prípade Utahu skutočne skvostný zážitok. Rely je prevedené akčne: síce jazdíte na čas a osamote, respektíve s odstupmi od ostatných súperov, ktorých na trati môžete dobehnúť, nemá to nič dočinenia s výzvou, akú ponúkali napríklad staršie Colin McRae Rally alebo dodnes neprekonaný Richard Burns Rally. Okrem týchto klasík tu nájdeme napríklad mód Last Man Standing (po niekoľkých sekundách vypadne vždy posledný pretekár), Domination (trať je rozdelená na úseky, pričom kto má na danej časti najlepší čas, získava maximálny počet bodov a celkové poradie je tvorené najvyšším bodovým ziskom a nie výsledným poradím – no väčšinou to odráža konečný výsledok) alebo Gate Crasher (postupne ubúdajúci čas musíte zvyšovať búraním do bariér na trati, ktoré vám pridajú cenné sekundy a nielenže môžete dokončiť trať, ale podľa časového náskoku bodujete). Raz za čas môžete prijať výzvu od známeho jazdca na pretek jeden proti jednému, inokedy sa s niekým spojíte a jazdíte v tíme, pričom víťazom je tá skupina, ktorá ma v konečnom dôsledku najviac bodov.

Každú voľbu máte ako samostatnú položku v menu, takže si zvolíte pretek, vidíte koľko zaň dostanete skúseností (áno, levelujete už aj tu a ako odmenu dostávate grafické vylepšenia vozidiel, zvuk trúby alebo iné zbytočnosti) a peniaze. Na rozdiel od Shiftu dostávate skúsenosti v závislosti od umiestnenia a nie podľa správania sa na trati. Peniaze vyhadzujete na nové vozidlá a keďže DiRT 2 sa hrá na rôznorodosť a máme tu okrem špeciálov aj buginy, SUV a mnohé ďalšie, vlastniť budete hneď niekoľko druhov automobilov a nehovoriac o tom, že na niektoré preteky potrebujete konkrétnu značku. Jednotlivé vozidlá sa však medzi sebou až tak neodlišujú a rozdiely nájdete len medzi skutočne markantnými odchýlkami v danej triede, no tých je len niekoľko. Ak si chcete vozidlo upraviť (po vizuálnej stránke sú to už spomínané skiny, ktoré dostanete po prechode na vyšší level), máte možnosť iba pred pretekom: päť stupňov na zopár vlastností vozidla (podvozok, radenie stupňov...) nepôsobí nijak perfekcionisticky, úpravy sú minimálne, ale aspoň nejakú zmenu dosiahnete, pokým atribúty zmeníte z polohy „v strede“ na niektorý extrém. Nie, že by na tom záležalo, ale táto možnosť tu samozrejme je.

Audio a video

Na ozvučenie niektorých motorov znejúcich ako mixér taiwanskej výroby sme si už zvykli, ono sa to postupne zlepšuje, ale vrchol blaha to nie je, s realitou si audio stránka hluku motorov príliš netyká a monotónne hučanie motorov možno aj hypnotizuje. Jedinou alternatívou, ktorá spestruje diania na trati, sú nárazy, zvuk pri zmene jazdy na rôznych povrchoch a ešte raz nárazy. Hudba hrá len v menu a pri tom má celkom šikovne zvolený soundtrack známych interpretov i skladieb. Je to škoda, zapnúť si túto pohodovú muzičku priamo v hre (preboha, je to akčné jazdenie, tak prečo nie?), bolo by to vynikajúce.

To, čo však dvíha krivku zábavnosti do akceptovateľných výšin je grafické spracovanie. Hrali ste niekedy céčka? Mohli ste to hádzať akokoľvek efektne, pokým ste nemali perleťové, priesvitné a kadejaké iné krasotinky, nič to neznamenalo. A kto nemal reťaz z paragrafov okolo krku (nápadne to pripomína dnešných mladých gangsta raperov – žiaľ i mozgovou potenciou dieťaťa predškolského veku), nebol šéf, nech hral akokoľvek. Podobne je na tom i DiRT 2. Mierne klame telom a tvári sa, že ponúka serióznu zábavu, no najviac odvarení budete hlavne z grafického spracovania. Predošlé preteky Dirt a Grid boli umelé, s prílišným dôrazom na blur, preexponovaným nasvietením. To všetko sa teraz akoby zmiešalo, z každého navyše ubudlo a výsledok je úžasný. Pri mestských, respektíve uzavretých tratiach z bodu A do bodu B si to až tak nevšimnete (určite však zaregistrujete naklonovaných a rovnako animovaných divákov), avšak keď sa dostanete na rely do Chorvátska alebo do Kalifornie či rovno Utahu, budete unesení skvelým spracovaním. A to tu máme ešte civilizáciou nedotknuté osady v Číne. Jednoducho to je raj na pohľadanie, výborne sa na to pozerá a tieto prostredia sú na rozdiel od okruhov vynikajúce, zaujmú a nenudia, cítiť z nich atmosféru.

Modely vozidiel sú už tradične na vysokej úrovni, čo je v tomto prípade komplexná odpoveď úplne na všetko: od tvarov, textúr, odrazov, až po deformáciu. Interiér je spracovaný triezvo a nijak významne, o vode na prednom skle už reč bola, ale inak pomerne bieda. Práve preto sú momenty (aj vďaka spomínanému a veľmi dobre spracovanému búraniu) z externej kamery omnoho viac príťažlivejšie. Grafické spracovanie v tomto prípade tvorí polovicu zážitku, a tak výraznou mierou prispieva k tomu, že vás hra baví. Preto, že dobre vyzerá. Berte to ako fakt. Technické spracovanie ovplyvňuje hrateľnosť, hoci svojim spôsobom DiRT 2 nič prekvapujúce neprináša, čo sa týka zážitkov z jazdy.

Výsledné hodnotenie patrí k tým najnižším, ktoré DiRT 2 v recenziách dostalo. Neberte to však ako nadávanie, frflanie – len je vidno, že DiRT 2 vsádza na spracovanie. To dokonca aj utiahne celú hru, hrateľnosť však nespraví lepšiu. Hrá sa to dobre, je to zábavné, ale dá sa uviesť niekoľko príkladov, kde by bola situácia obdobná. DiRT 2 jednoducho ako ďalší diel v sérii nikam okrem technického spracovania nepokročil. Istotne, žijete v karavane a hráte sa na jazdeckú hviezdu, no nič to nemení na tom, že len stále vyberáte preteky z ponuky a idete postupne vyššie a vyššie. Akčnejšie ladená jazda nie je hneď zlom, viacerí si tak hru užijú a pobavia sa pri nej. Tu je teda voľba len a len na vás.

Need for Speed: Shift dokázalo zdvihnúť latku nečakane vysoko a priklonil sa skôr na stranu skúsenejších jazdcov, zatiaľ čo DiRT 2 sa vezie na vlne zámorskej šou. Tak napríklad poškodenie je tiež len vizuálne, po technickej stránke si môžete zničiť len kolesá (trochu to ťahá do zákrut) alebo motor (čo je väčšinou konečná zastávka). Žiadne iné postihy z prasáckeho jazdenia nemáte. Berte alebo nie, každému podľa potreby. Subjektívne však DiRT 2 nič nové neukázal.