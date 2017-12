Obedná pauza: korytnačí most

8. okt 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Korytnačí most v hre The Turtle Bridge musíte využiť na prenášanie tehiel. Problém nie je to, že by boli tehly ťažké, ale že sa korytnačky rady ponárajú pod hladinu. A zdá sa, ako by to najradšej robili vtedy, keď na nich stojíte, alebo keď sa na ne chystáte skočiť. Podarí sa vám odhadnúť ich potápacie chúťky a preniesť čo najviac tehiel?

Ovládanie:

Klávesnica - šípky doprava a doľava. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.