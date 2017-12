Najpredávanejšie PC hry za minulý týždeň

Steam rebríček (27.9 - 3.10)

1.Left 4 Dead 2 (predobjednávka) / Valve

2.Left 4 Dead / Valve

3.Aion Collector's Edition / NCSoft

4.Risen / Piranha Bytes

5.Aion Standard Edition / NCSoft

6.Batman: Arkham Asylum / Rocksteady Studios

7.Counter-Strike: Source / Valve

8.Borderlands (predobjednávka)

9.Resident Evil 5 / Capcom

10.F.E.A.R.2: Project Origin / Monolith Direct2Drive rebríček (27.9 - 3.10)

1.Risen / Piranha Bytes

2.Fallen Earth / Fallen Earth, LLC

3.Aion / NCSoft

4.Mount and Blade (D2D Turns 5*) / TaleWorlds

5.Aion Collector's Edition / NCSoft

6.World of Goo (D2D Turns 5*) / 2D Boy

7.Champions Online / Cryptic Studios

8.BioShock (D2D Turns 5*) / 2K Boston/2K Australia

9.Defense Grid: The Awakening (D2D Turns 5*) / Hidden Path

10.Civilization 4 (D2D Turns 5*) / Firaxis * - špeciálna akcia D2D kvôli piatemu výročiu dig.distribúcie sú hry za 5 dolárov