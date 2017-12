Electronic Arts pridáva hry do digitálnej distribúcie cez Steam

7. okt 2009 o 15:15 Ján Kordoš

Šestica hier, ktoré na Steame pod značku EA nájdete, je pomerne rôznorodá a dokonca aj ceny sú pomerne priaznivé (i keď by mohli byť samozrejme nižšie). Chcelo by to pripraviť špeciálnu akciu pri kúpe viacerých projektov, pridať staršie tituly a EA sa začne istotne presadzovať i na Steame. Ak Steam pravidelne využívate, možno po niektorej z noviniek siahnete:

Battlefield 2: Complete Collection – 19.99 €

Command & Conquer: Red Alert 3 - Uprising – 19.99 €

The Godfather – 9.99 €

The Godfather II – 19.99 €

Medal of Honor: Airborne – 14.99 €

Need for Speed: Shift – 49.99 €

Okrem týchto noviniek nájdete na Steame za výhodnú cenu napríklad Mirror's Edge (14.99 €), Dead Space (19.99 €), Mass Effect (14.99 €) alebo Crysis (19.99 €). Otázka do diskusie: považujete za výhodnejšiu digitálnu distribúciu alebo dávate prednosť klasickým, krabicovým verziám hry?

Zdroj:Steam