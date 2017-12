Investícia vyše 20 miliónov dolárov do rozvoja casual hier

7. okt 2009 o 14:45 Ján Kordoš

Tvorcovia, ktorí majú na svojom tričku kvalitné projekty ako Plants vs. Zombies, Peggle, Zuma, Bejeweled, Bookworm Adventures a iné, sa môže pochváliť investovaním 22,5 milióna amerických dolárov do vývoja a rozvoja vývojárskych tímov rozosiatych po celom svete. Táto investícia je prvou finančnou injekciou pre PopCap od Meritech Capital Partners, ktorá má oživiť segment casual herných projektov, priniesť agresívnejší vstup do rôznych sociálnych médií a nových geografických oblastí.

Zdroj:Shacknews