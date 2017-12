Jack Rozparovač znovu ožije

7. okt 2009 o 14:20 Ján Kordoš

Bývalé Redwood Shores nám dali skvelý horor Dead Space (nedávno vydali Wii verziu Extraction) a nepodareného Krstného Otca 2. Momentálne pracujú na pekelnom Dante's Inferno, no nemalo by to byť posledný zajac, ktorého tvorcovia vytiahnu z klobúka. Podľa neoverených správ Visceral Games už pracuje na hernej adaptácii Jacka Rozparovača.

Zatiaľ síce nie je známy ani herný žáner, predpokladá sa však, že by hra mala vyzerať podobne ako Dante's Inferno: čiže si vezme historické reálie ako základ (a tie sú pomerne chudobné, veď okrem toho, že tento anglický sériový vrah úradoval v 19. storočí a riedil rady sociálnych pracovníčok, viac ani nevieme) a hrateľnosť bude prispôsobená akčnému žánru. To je však už hádanie.

V minulosti sme sa mohli stretnúť napríklad s adventúrnym Jack the Ripper a omnoho viac by sme privítali komornejšiu hrateľnosť.

Zdroj: Shacknews, TheDungeons