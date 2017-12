Prví učitelia jazykov dostali notebooky

Do konca týždňa by pomôcky malo dostať 776 učiteľov, distribuovať notebooky budú do konca novembra. Celkovo by ich mali rozdať 4 732.

6. okt 2009 o 17:54 SITA

BRATISLAVA. Notebooky dnes dostali prví učitelia, ktorí sa zapojili do národného projektu vzdelávania učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov. Okrem notebooku dostanú učitelia aj softvér na rozvoj jazykového vzdelávania, ktorý budú využívať nielen počas ich vzdelávania, ale bude im uľahčovať aj prácu priamo na vyučovaní. Notebooky majú učitelia len zapožičané, majetkom školy sa stávajú po ukončení projektu. Agentúru SITA o tom informovala Ivana Gregorová zo Štátneho pedagogického ústavu. Ústav ponúka možnosť vzdelávať sa v šiestich jazykoch, a to v anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom, španielskom a talianskom jazyku. Najviac učiteľov sa prihlásilo na anglický (4 026) a nemecký jazyk (807). Pri ostatných jazykoch je počet frekventantov podstatne menší, ale nestalo sa, že by sa na niektorý z ponúkaných jazykov neprihlásil ani jeden učiteľ. Rovnako tak projekt umožňuje vzdelávanie začiatočníkom aj pokročilým. Najfrekventovanejšou úrovňou, na ktorú sa učitelia prihlasovali, bola úroveň A0/A1, teda začiatočník. Vzdelávanie týchto frekventantov bude trvať osem semestrov. Prvé dva roky absolvujú frekventanti jazykové vzdelávanie v rozsahu ôsmich hodín týždenne. Nasledujúce dva roky budú navštevovať jazykové aj odborné vzdelávanie v rozsahu dvanásť hodín týždenne. Učitelia, ktorí sa prihlásili na úroveň A2/B1, sa budú vzdelávať štyri semestre, počas ktorých absolvujú jazykové aj odborné vzdelávanie. Frekventanti by počas tohto vzdelávania mali dosiahnuť jazykovú úroveň B2. Aprobovaní učitelia cudzích jazykov, ktorí sa prihlásili na rozširujúce vzdelávanie, absolvujú jednoročné pedagogické vzdelávanie v rozsahu osem hodín týždenne.