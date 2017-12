Uznávaný vývojár Fumito Ueda by chcel vytvoriť hru z vlastného pohľadu

6. okt 2009 o 16:10 Ján Kordoš

Tentoraz však prekvapil želaním, že by chcel vytvoriť vlastnú first person hru, čiže hru z vlastného pohľadu. Reč nie je o FPS, čiže strieľačke z vlastného pohľadu, aby nedošlo k omylu ako v niektorých prípadoch. Herný dizajnér v rozhovore pre G4 potvrdil tento záujem.

Podľa neho je omnoho zaujímavejšie vytvoriť hru z vlastného pohľadu už len pre rozprávania zápletky, pretože pri externých kamerách snímajúcich dej musí dôjsť k nežiaducim kompromisom. Nesmierne si obľúbil, dnes už klasickú, strieľačku Half-Life 2, ktorá ho v tomto smer uchvátila a pripravila mu nezabudnuteľný zážitok.

Momentálne Ueda pracuje na svojom dielku The Last Guardian, na svojom konte má skvosty ako ICO alebo Shadow of the Colossus.

Zdroj:Kotaku