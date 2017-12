Halo 3: ODST - záchranná akcia

Na konzolách sa datadisky neobjavujú príliš často, táto doména PC hier bola vystriedaná stiahnuteľným obsahom, ktorý za poplatok prináša do pôvodného titulu nejaké tie nové úrovne navyše.

6. okt 2009 o 12:30 Ján Kordoš

Skutočne veľké prídavky sa objavujú aj v tejto forme (napríklad pre Grand Theft Auto 4) a hráči si začínajú zvykať na to, že fyzické médium už nemusia vlastniť, aby sa zahrali. Halo 3: ODST je datadiskom. Tak trochu klasickým a tak trochu iným. A na dvoch diskoch.

Pôvodné Halo 3 patrí stále, hlavne v Severnej Amerike, medzi nesmierne obľúbené herné tituly a preto sa niet čomu čudovať, že sa vývojárske štúdio Bungie v spolupráci s Microsoftom rozhodli ešte trochu prihriať známu a chutnú polievočku. Nápad to nie je zlý už len preto, že zahodili do koša heroické dobrodružstvá Master Chiefa, hrdinu predošlých Halo hier a dovolili si vytvoriť sci-fi príbeh o „obyčajných“ mariňákoch. Špeciálnej jednotke ODST (Orbital Dock Starship Troopers), ktorá sa pri výsadku pri ataku na pozemské mesto New Mombasa roztrúsi po okolí. Niečo sa nepodarilo, skupina sa po celý čas vlastne hľadá v rozborenom meste. Útočiaci Covenanti objavili pozemskú základňu ľudí, čosi tajomného tu hľadajú a tých niekoľko hodín, ktoré prežijete v postavách viacerých členov skupiny, je aj bez prítomnosti Master Chiefa zaujímavou skúsenosťou.



Veľkú časť singeplayer kampane tejto strieľačky z vlastného pohľadu si pre seba ukradol Rookie, nováčik skupiny, ktorej členovia riešia i vlastné problémy a hrdinské klišé nezostane ukryté v kúte. Rookie prináša do hrania úplne nový rozmer. Keďže sa preberá niekoľko hodín po nešťastnom páde, nikoho známeho okolo seba nemá v dosahu, rozhodne sa pátrať na vlastnú päsť po tom, čo sa vlastne stalo. Jeho úrovne sa odohrávajú v nočnom prostredí a všadeprítomná temnota dodáva atmosfére i hrateľnosti úplne nový rozmer. Už totiž nie je nutné sa do ďalšej lokácie sa prostoducho prestrieľať, nepriateľov môžete potichu a v tieňoch obísť, prípadne ich likvidovať nenápadne zozadu. Vašou úlohou je totiž len jediné: dostať sa na vybrané miesto, kde nájdete stopu, flashback, ktorý vám ukáže čo sa tu pred niekoľkými hodinami stalo a vaša jednotka zažila. Nie je preto problémom miestami len prebehnúť a nechať za sebou hliadkujúcich Covenantov. O zábavu a napätie sa nepripravíte. Je tu však aj možnosť prehľadávania ukrytých lokácií.

Akonáhle sa spustí flashback, odchádzate z tmavých miest do pestrejších: zahráte sa za niektorú z postáv vo vašom tíme. Tu dostanete možnosť ovládania tanku alebo iných vozidiel z dielne Covenantov. Užijete si to, no radšej bez spojlerov. Príbeh posúvajúci sa pomaličky vpred je správne vygradovaný a vôbec nie je poznať, že by naň tvorcovia mali len rok. Natrafíte síce na nejedno klišé, rozhodne sa však budete po celý čas hrania baviť. Za ostatných totiž neprídete o predmestie s prírodou alebo adrenalínovú cestu po mostoch. To dôležité však je, že vyvrcholenie prichádza akosi prirodzene a po šiestich hodinách strávených s kampaňou sa nebudete okúňať, prečo sa to celé skončilo. Zbytočné naťahovanie by hre len uškodilo.

Ak ste doposiaľ svet série Halo nenavštívili, tento prídavok by vás odradiť nemal, no nečakajte, že ak sa vám hra zapáči, podobne sa zabavíte i s predchodcami. Hrateľnosť je totiž od celej série úplne odlišná a možno práve to robí hranie Halo 3: ODST príjemným bez zbytočného nadávania na vykrádanie predlohy. Univerzum Halo je jednoducho iné a pokým vám nesadne, budete trochu v rozpakoch: nepriatelia sú iní, než vo zvyčajných sci-fi, no o pompéznosť celého konfliktu neprídete.

Hrá sa to ako klasická strieľačka z vlastného pohľadu. Pri sebe môžete niesť maximálne dve zbrane a vynikajúca vyváženosť vás núti ich neustále striedať. Momenty, kedy sa vám minie munícia, môžu nastať poľahky, platí totiž aj pravidlo, že na každého funguje čosi iné. Prednosť dostali zbrane tichej likvidácie na diaľku: hlavne v úlohe Rookieho a striedajúce sa momenty rozličných druhov akcie (tiché zakrádanie sa vs. nájazdy nepriateľov či hromadné výpady) vás neuspí. Systém zdravia je na dnešnú dobu staromódny, o to lepšia je však hrateľnosť: tradičný pruh zdravia nie je automaticky dopĺňaný. Vďaka špeciálnemu obleku však čosi vydržíte a drahocenné zdravie vám začne ubúdať až po niekoľkých zásahoch, takže tu je vždy možnosť ukryť sa niekam počkať, kým obrazovka stratí červený nádych. Ak však schytáte príliš, štít sa vám poškodí a každá rana potmo už zabolí.

Máme za sebou kampaň a pokým nemusíte nutne chodiť po vopred vyšľapanom príbehovom chodníku, je tu mód Firefight. Síce ide kópiu známeho Horde z Gears of War, príťažlivosť jednoduchého konceptu založeného na kooperácii sa predvedie v najlepšej paráde. Nemusíte byť online, nemusíte sa hrnúť do multiplayeru, Firefight si zahráte i tak, čaro utrpí len mierne. Základom je mapa, miesto, ktoré musíte ubrániť. V určitých vlnách sa na vás valia nepriatelia, ktorí sú každou lavínou silnejší, agresívnejší, začnú hádzať granáty a podobne. Obmedzený počet životov, získavané odmeny a kooperácia (nie nutná) robí z hrania pomerne oddychovú zábavu, ktorá sa sústredí výhradne na rýchlu akciu. Maximálne si na jednej z desiatich máp zahráte štyria, čo je úplne dostačujúci počet spolupracujúcich hráčov.

Druhé DVD obsahuje kompletný multiplayer tretieho dielu spoločne so všetkými prídavkami, ktoré boli k Halo 3 vypustené. Skvelá príloha a možno aj vám sa dostane podpora viacerých hráčov pod kožu viac ako napríklad multiplayer Call of Duty, tu je to však vec názoru. Obrovské množstvo aktívnych hráčov zaručuje takmer nekonečnú zábavu a mať všetko pohromade je neoceniteľné plus. Navyše je to bonus, takže nadávať sa neoplatí.

Ak ešte chválime, zastavíme sa pri audio spracovaní. Už hudba k tretiemu dielu bola neskutočne chytľavá. Nech Covenanti vyzerajú akokoľvek smiešne, komixovo, ak vám do uší začnú znieť skvelé orchestrálne motívy, ktorých pompéznosť by si zaslúžila metál i vo filmoch, budete konflikt prežívať o úroveň vyššie. Gregoriánske chóry, sprvoti jednoduché motívy prechádzajúce do burácajúceho finále skrátka nedokážete nevnímať a nie je to rušivý element. Dvojica Martin O’Donnell a Michael Salvatori si zaslúži pusu na čelo. Audio zložka samotných efektov je však pomerne tichá – čo pri hraní za Rookieho samozrejme dáva rozum. Pri väčších súbojoch sa zo všetkých smerov ozýva streľba, rev, pokrikujúci Covenanti, ale stále je to akoby už príliš umelé, prvoplánované a ani v tých najkritickejších momentoch nemáte potrebný pocit ohlušujúceho rachotu. Ten sa paradoxne prejaví v spomínaných tichých úrovniach, keď sa nečakane spustí alarm auta pred vami alebo do niečoho vrazíte a následný pád predmetu sa začne ozývať po prázdnych uliciach. Nad všetko vyčnieva dabing, o ktorý sa postarali pomerne známe osobnosti a dokonca i fanúšikovia Halo série. Nathan Fillion (Firefly, Castle) nadaboval seržanta Bucka, Tricia Helfer (Battlestar Galactica, Warehouse 13) dôležitú postavu Dare. Sekundovali im napríklad Adam Baldwin (Stargate SG-1, Firefly) alebo Alan Tudyk (Firefly, Dollhouse). A čo je najlepšie, tváre hrdinov budete dobre poznať a na dabingu si dali skutočne záležať. Kto videl seriál Firefly (prípadne film Serenity), šomranie Filliona na ženy mu nepríde neznáme.

Umelá inteligencia nepatrí medzi sofistikované, určite však neurazí. Protivníci sa nesnažia ostať na jednom mieste, neustále sa presúvajú a chcú si nájsť čo najvhodnejšiu pozíciu. Ak sa dostanete do sústredenej paľby, nemáte žiadnu šancu na prežitie. Nedá sa však povedať, že by nepriatelia ako skupina spolupracovali a skôr jednajú na vlastnú päsť. Nie je to však zápor, pri príliš vysokej náročnosti by sa zo zábavy stala nehrateľná fraška. O dĺžke hry už reč bola, predsa len ide o prídavok, ktorého doba hrania navyše nie je až tak nízka, na dnešnú dobu často porovnateľná s inými „plnými“ hrami.

Zatiaľ ospevovanie a chvála na sci-fi dobrodružstvo. Lenže nie je všetko až tak ružové ako sa na prvý pohľad zdá. V priebehu hrania vás nevyvážená obtiažnosť a podivný systém ukladania pozície donúti ak nie kričať a plakať zároveň (trhanie vlasov je zbytočné, kto ešte nejaké má?), tak buď zaťať zuby a skúšať alebo reštartovať celú úroveň od začiatku. V niektorých prípadoch sa totiž pozícia automaticky prepíše v miestach, kedy by ste to nečakali. Odbehnete si do postrannej uličky oddýchnuť, nabrať nové sily a nájsť muníciu, lenže zistíte, že tam na vás čaká druhá vlna nepriateľov a vy s minimom zdravia (sprevádzané nepríjemným pípaním) pohodlne zomriete... a prebudíte sa s minimom zdravia, štyrmi fialovými flusancami v podivnej zbrani a piatimi nábojmi v automate pred druhou vlnou nepriateľov, pričom tá prvá vám za zadkom vykrikuje čosi hanlivé na osobu vašej matky. Nič príjemné, podobných prípadov je dosť, dá sa z nich vykľučkovať, ale zamrzí to, hlavne ak vám po nahraní pozície ostáva úroveň zdravia na pôvodnej úrovni. Je to výzva, ale prirodzene to rozhodne nepôsobí.

Druhý prešľap môžeme brať tragicky, ale nemusíme. Grafické spracovanie je, bez veľkého pretvarovania, priemerné. Pred dvomi rokmi sme sa síce tešili, že to vyzerá celkom k svetu, no už vtedy to bolo skôr mierne nadpriemerné ako výskanie na vizuálnymi orgiami. Dnes pôsobí mŕtve mesto s jednoduchšími textúrami, opakujúcimi sa objektmi a podivným fyzikálnym modelom podobne úctivo ako vymočenie sa na indiánskom pohrebisku. Tí odvážnejší na tomto mieste si môžu aj hotel postaviť. Samozrejme, dôležitá je atmosféra, ktorá z prostredia sála, no i dizajn úrovní je pomerne jednoduchý. Slovíčko primitívny by bolo urážkou, ale keď budete prechádzať podzemnými tunelmi, určite budete čakať čosi viac. Aby bolo kopanie do grafického hávu dokonané, treba pripomenúť, že mesto je príliš tmavé. Áno, je síce noc a ono potom lepšie vyznieva atmosféra hľadania osamelého nováčika, lenže je čosi iné, ak to má dotvárať atmosféru a ak nevidíte nič. Preto bol do hry pridaný špeciálny VISR mód. Také nočné videnie z budúcnosti. Všetko naokolo dostane svetlejší odtieň, hrany objektov sú zvýraznené žltou farbou, nepriatelia sú červení = taký minimalistický cel-shade efekt. Lenže nič to nemení na tom, že tmavých miest je príliš mnoho a ani so zapnutým VISR to nie je ideálne, navyše sa tým narúša vyššie spomínaná atmosféra hľadania kamarátov. Lepšie však vidieť sivé čosi a neustále do toho narážať ako nevidieť úplne nič a vrážať do niečoho. Realistická tma? Jednoznačne! Prehľadnosť je však potom nulová.

Celkovo sa však Halo 3: ODST nedá hodnotiť inak ako kladne. To, čo vám môže zahatiť cestu ku kúpe je jednoznačne fakt, že nič súvisiace s názvom Halo nemusíte ani vidieť a je to pre vás len konzolová strieľačka s podivným panáčikom v podivnom obleku, strieľajúca z podivných zbraní do podivných nepriateľov. Epický príbeh je však tentoraz zatlačený do pozadia a zápletka sa sústreďuje na rozprávanie o záchrane členov jednotky na pozadí veľkého konfliktu. A to je fajn, Halo v tomto prídavku spoznáte len kvôli grafickému enginu a svojskej akčnej časti. Kvalitu však v sebe nezaprie, navyše ponúka skvelý multiplayer.