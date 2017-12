Telekomunikačný priemysel by prijal pomoc vlád

Telekomunikačný priemysel sa najväčším problémom, ktoré postihli v dôsledku hospodárskej krízy iné sektory, vyhol, no nedostatok finančných zdrojov spomaľuje nástup novej generácie mobilných sietí.

5. okt 2009 o 17:03 TASR

ŽENEVA. Uvádza sa to v najnovšej správe Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), ktorú dnes inštitúcia zverejnila v Ženeve.

Podľa ITU by vlády mali zvážiť poskytnutie časti investícií zo záchranných balíčkov určených na podporu ekonomiky aj do telekomunikácií. Peniaze by mali smerovať najmä do nových mobilných a optických sietí a širokopásmovej infraštruktúry.

Ako únia dodáva, finančná a hospodárska kríza "zasiahla mnohým firmám do investičných plánov, v rámci ktorých plánovali zmodernizovať existujúce siete a uviesť na trh viaceré siete novej generácie".

Telekomunikácie okrem toho zápasia aj s dlhodobým problémom príliš pomalého schvaľovania technických inovácií pre široké použitie. Výsledkom je, že mnohé telekomunikačné firmy, aj keby mali možnosť, s investíciami radšej počkajú.

ITU publikovala správu na začiatok konferencie o telekomunikáciách, ktorá sa koná celý tento týždeň v Ženeve. Na podujatí sa však nezúčastňuje niekoľko veľkých telekomunikačných spoločností vrátane Nortelu, Ericssonu a Siemensu, ktoré oznámili, že sa nezúčastnia pre príliš napätý rozpočet.

Informovala o tom agentúra Reuters.