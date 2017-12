Vedci zistili, kde z oblohy pršia kamene

Teplota na extrasolárnej planéte Corot-7b, ktorá je od Zeme vzdialená asi 500 svetelných rokov je taká vysoká, že sa tam vyparujú dokonca aj kamene a opäť na ňu dopadajú vo forme "kamenného dažďa".

5. okt 2009 o 17:40 SITA





BRATISLAVA. Klíma na nedávno objavenej exoplanéte, ktorá je vzdialená asi 500 svetelných rokov a výskumníci ju označili za "dvojičku" Zeme, je podľa najnovších výskumov veľmi drsná. Planéta Corot-7b, ako ju nazvali podľa vesmírneho satelitu COROT, ktorý ju ako prvý objavil, je prvou planétou s veľkosťou podobnou Zemi, no nie sú na nej vhodné podmienky pre život, keďže sa nachádza veľmi blízko svojej hviezdy a teploty na nej dosahujú podľa výpočtov aj tisíc stupňov Celzia. Ešte horšie je to na strane, ktorá je kvôli gravitácii neustále vystavená žiareniu. Tu teploty presahujú 2300 stupňov Celzia. A hoci sa to môže zdať neuveriteľné, pri takejto horúčave sa vyparujú dokonca aj kamene.

Na rozdiel od Zeme, ktorá je omnoho chladnejšia, exoplanéta Corot-7b nemá vo svojej atmosfére prchavé plyny (oxid uhličitý, vodnú paru či dusík). "Ovzdušie je tvorené výparmi derivátov horúcich kremičitanov roztavených v množstve lávy," vysvetľuje Bruce Fegley z University of Washington.

Aby dokázal overiť predpoveď počasia na exoplanéte, spolu so svojimi kolegami vytvoril experimentálny model. Takýmto spôsobom sa im podarilo ukázať, ako sa v ovzduší kondenzujú "fronty okruhliakov". Sodík, draslík či kyslík tvoria hlavnú časť atmosféry na spomínanej extrasolárnej planéte, no taktiež sa tam nachádzajú prvky bežné v kameňoch, ako sú horčík, hliník, vápnik či železo, výsledkom čoho je, že sa formujú "skalnaté oblaky" a padá "kamenný dážď".



Informáciu zverejnil internetový portál abc.es.