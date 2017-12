MP3 prehrávač vám povie, kedy máte dosť

Výrobcovia hudobných prehrávačov nemajú dbať iba na to, aby ste hudbu nepočúvali nahlas, ale aj na to, aby ste ju nepočúvali pridlho. Počíta s tým pracovný návrh regulácie, ktorú chystá Európska únia.

5. okt 2009 o 9:50 Milan Gigel

Podľa predbežného návrhu je pre spotrebiteľov bezpečné, ak hlasitosť hudby v slúchadlách nepresiahne hranicu 80 dB. Avšak to iba vtedy, ak týždenne nestrávia so slúchadlami na ušiach viac ako 40 hodín. Prehrávače tak budú sledovať vaše návyky.

Na prekročenie limitov by vreckové prehrávače mali upozorňovať, a to opakovane, ak sa rozhodnete odporúčania ignorovať.

Zdá sa však, že sa nám tu rysuje malý háčik. Pri rovnakom nastavení prehrávača hrajú rôzne slúchadla s rôznou hlasitosťou. Aby bola hlasitosť skutočne pod kontrolou, slúchadlá by museli mať čip s akustickým profilom, z ktorého by prehrávač načítal potrebné údaje pre svoje výpočty.

A ak by nebolo možné odvetvie štandardizovať, mohli by sme skončiť pri elektronických imobilizéroch. K prehrávaču by ste pripojili iba také slúchadlá, ktoré sú preň vhodné.