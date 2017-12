WiFi odhalí, čo sa skrýva za stenami

Vedci našli nové využitie pre technológiu, ktorou pripájame svoje notebooky k internetu. Dokážu ňou nazrieť za murované steny. WiFi signál odhalí, kde sa nachádzajú ľudia a zdokumentuje ich pohyb. To všetko do vzdialenosti jedného metra za múrom.

5. okt 2009 o 8:35 Milan Gigel

Na to, aby bolo možné zistiť, čo sa za stenami deje je nutné použiť viacero WiFi buniek, ktoré medzi sebou komunikujú, aby merali intenzitu signálu. Podľa zaznamenaných útlmov odhalia, kde sa skrývajú ľudia. To by malo pomôcť záchranárom, alebo bezpečnostným jednotkám. Pri príchode na miesto by rozmiestnili v budove hotspoty, ktoré by po zistení svojich súradníc začali s prieskumom. Výsledkom je mapa života s indikáciou pohybu.

Výstupy zatiaľ nemajú veľkú výpovednú hodnotu, s hĺbkovou analýzou však bude možné získať viac detailov.