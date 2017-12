Obedná pauza: pospájajte

5. okt 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Základný princíp Max Connect je - lúč, ktorý vyjde zo žltej gule, sa do nej musí aj vrátiť. Samozrejme, že si medzitým prejde zložitú cestu. Navštíviť totiž musí aj všetky modré gule. A práve tie ovládate vy a určujete, kam lúč nasmerujete. Od zrkadiel sa odráža, s kameňmi sa nemá rád a nesmie ani opustiť obrazovku. No a s tými modrými guľami to tiež nie je také jednoduché, niektoré lúč rozdvojujú, niektoré sú zamknuté a nedá sa s nimi pohnúť, iné sú zas spojené a pohyb jednej ovplyvňuje druhú...

Ovládanie:

Myš - kliknutím na žltú guľu vyšlete lúč. Modré môžete po zakliknutí otáčať. Dajú sa otáčať aj šípkami na klávesnici (stačí že je nad nimi kurzor), čo je efektívnejšie, keď ich potrebujete precízne nastaviť. So stlačeným Shiftom sa otáčajú rýchlejšie.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.