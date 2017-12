Najviac Slovákov oceňuje službu mobilných operátorov 3G

Ako veľký benefit vnímajú Slováci 3G sieť Orangeu, ktorá získala v percentuálnom pomere najviac kladných hlasov určených pre jedného operátora, a to 28,7 %. V celkovom poradí však Orange získal druhé miesto.

3. okt 2009 o 19:38 TASR

BRATISLAVA. Vyplýva to z výsledkov ankety, ktorú v septembri realizoval portál mobilmania.sk. Oslovených bol 1097 respondentov, ktorí tak pomohli lepšie zmapovať pozitíva a nedostatky slovenských mobilných operátorov.

"Pre Orange zvolili Slováci menej kladov, čiže vyberali často menej ako maximum, teda tri pozitíva. Sieť 3G mala však v pomere k celkovému počtu hlasov Orangeu najväčšie percento," spresnil pre TASR šéfredaktor portálu Filip Hanker.

"Produkt O2 Fér vyhral celkové poradie všetkých operátorov, no dostal len 24 % hlasov respondentov hlasujúcich za daného operátora, kým pri 3G sieti Orangeu to bolo 28,7 %," dodal Hanker. Čiže 3G sieť vyhráva akoby presvedčivejšie, ak sa berie do úvahy hodnotenie jednotlivých operátorov a nie v absolútne poradie.

Prvé miesto v absolútnom poradí obsadil produkt O2 Fér, pre flexibilitu, neviazanosť a základnú cene hovorov a sms správ. Tieto pozitíva celkovo získali najviac, 658 kladných hlasov.

Radikálna zmena vo fakturácii T-Mobilu - zrušenie predplácania služieb o mesiac dopredu - bola pozitívom, ktoré sa páčilo účastníkom ankety na operátorovi najviac. Operátor T-Mobile preto obsadil tretie miesto.

Respondenti hodnotili aj negatíva mobilných operátorov. Za najväčšie negatívum považujú užívatelia T-Mobilu blokovanie akciových mobilných telefónov len na použitie v jeho sieti, ktoré prekáža až 624 respondentom.

Problémom Orangeu sú neprehľadné cenníky, aktualizované veľkým množstvom dodatkov, ktoré sú medzi zápormi na druhom mieste s 597 hlasmi.

Najväčším nedostatkom O2 je podľa účastníkov poskytovanie dát len cez pomalšiu technológiu EDGE.