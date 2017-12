Inteligentné televízory valcujú svet

Kvalitný obraz, rovnako dobrý zvuk a riadna dávka komfortu. Týmto smerom sa uberajú všetci výrobcovia televízorov. Keďže sú plne závislí na tom, čo pre zákazníkov pripravia filmoví producenti a televízne stanice, ponúkajú prostriedky, ako z toho vyťažiť m

aximum. Nielen dizajn rozhodne, ktorý model si v predajni vyberiete.

Každá zobrazovacia technológia má svoje prednosti a špecifiká, všetky však riešia to isté. Ponúknuť čo najvernejšie farby, maximálny kontrast a najplynulejší pohyb. Žiadny televízor nevyrobí viac farieb, ako sa ich nachádza vo vstupnom signáli. Kým pri obyčajnom televíznom vysielaní nemáte šancu zistiť rozdiel, pri blu-ray disku či zázname z videokamery s rovnakou technológiou prínos pocítite. Iné je to však s plynulosťou obrazu. Tu platí pravidlo že s čím vyšším snímkovaním televízor pracuje, tým plynulejšie sú športové prenosy, akčné scény a texty rolujúce na obrazovke. Ak poškuľujete po LED televízore s 200 Hz spracovaním obrazu, či 600 Hz neoPDP modeli ste na správnej ceste. Prečo to tak je? Grafický čip sa snaží medzi originálne snímky vtisnúť doplnkové, ktoré vypočítal sám.

K obrazu patrí aj technológia Ambilight firmy Philips, ktorý vyvoláva silnejšie emócie pri sledovaní bez toho, aby ste museli siahať po obrej uhlopriečke. Farebné osvetlenie zabudované v ráme televízora dynamicky osvetľuje stenu za ním podľa toho, čo je na obrazovke. Zrazu nevnímate iba film samotný, ale aj svetelný záves umocňujúci atmosféru. A ak si k tomu predstavíte extra širokouhlú obrazovku vo formáte Cinema 21:9, je to ako by ste sedeli v kine.

Televízor ako knižnica

Televízne vysielanie je niekedy nudné a ak nemáte doma disk z požičovne, poteší aj obsah zabudovaný v televízore. Samsung to skúša s knižnicami. V televízore nájdete kuchárku, školu masáže, inštruktorku jogy, relaxačný kútik, galériu či kratochvíle pre deti. Ďalšie si môžete vyrobiť sami, alebo stiahnuť z internetu. S podobným konceptom to skúša aj Sony. Plochý televízor na stene poslúži ako obraz, či fotorámik. Takmer každý televízor má už USB port alebo čítačku pamäťových kariet pre prehliadanie snímok, počúvanie hudby či sledovanie filmov, LG presúva hranice do sveta mobility. S bluetooth modulom sa telka skamaráti s mobilom, aby zobrazila snímky z jeho pamäti. Rovnakým spôsobom môžete použiť napríklad bluetooth slúchadlá.

Aj telky sú dvojdielne

Veľké uhlopriečky a tenké telá. Akosi to nejde dohromady a tak sa elektronika začína pri niektorých modeloch sťahovať do externého boxu. Panasonic ho k prijímačom pripája cez špeciálny HDMI vstup alebo doplnkový bezdrôtový modul, Sony sa rozhodlo naostro strihať káble. Bezdrôtový televízor Sony ZX1 pripojíte do zásuvky a škatuľu s elektronikou umiestnite kdesi do skrinky na druhú stranu obývačky. Má to svoje výhody. Nábytku sa môžete zbaviť. Tento trend má aj druhú stranu mince. Dobre vybavený televízor si poradí s akýmkoľvek signálom Panasonic Viera TX-P46Z11E nespracuje iba analógové a digitálne DVB-T vysielanie, má zabudovaný aj digitálny satelitný DVB-S prijímač so slotom pre dekódovacie moduly. Sony ZX1 zasa zvláda štandard DVB-C používaný káblovými televíziami

A keď sme už pri tom komforte, zabudnúť nesmieme ani na komunikáciu zariadení cez HDMI káble. Ak zostanete verní stále tej istej značke, s jediným diaľkovým ovládačom obslúžite televízor, blu-ray prehrávač, ale aj fotoaparát, kameru či ďalšie periférie.

Jedna vec sa však nezmenila. Výrobcovia skrývajú tieto fantastické veci za rôzne označenia a symboly, v ktorých je neraz problém zorientovať sa.