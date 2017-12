Rafaj chce veľký mediálny zákon na cenzúru internetu

SNS dráždia najmä útoky na šéfa strany Jána Slotu. Diskutérov zasa prekvapuje, že SNS prekážajú anonymné vulgarizmy, ale Slotove verejné nie.

1. okt 2009 o 17:47 Juraj Koník, Juraj Koník, sita

Internetoví diskutéri majú byť pod kontrolou. Šéf poslancov SNS Rafael Rafaj na nich pripravuje zákon.

BRATISLAVA. Diskusie pri internetových verziách médií bývajú aj útočné a nechutné. Internet je však stále najslobodnejším médiom. SNS Jána Slotu sa to nepáči, aj pre vulgarizmy.

Záujem strany o internet rozpútal diskusný príspevok na sme.sk. Pod názvom Slota bude zabitý tam jeden diskutér napísal: „Vzhľadom na zákonitosti fungovania mafiánskeho prostredia je div a zázrak, že je Slopaj ešte nažive. Zrejme preto, lebo ako ústavný činiteľ má ochranu tajnej služby, resp. kontrarozviedky. Ale až nebude, chlapci, až raz nebude ...“

Slota podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania sa. Jeho pravá ruka a predseda poslaneckého klubu SNS Rafael Rafaj (na snímke SME – Peter Žákovič) krátko nato prišiel s návrhom na zákonné obmedzenie obsahu na internete.

Rafaj chce navrhnúť zákon, ktorý by kontroloval internetové diskusie. „Ak je isté percento ľudí, ktorí sú vyšinutí z normálu, pokiaľ idú na ulicu, tak spoločnosť sa s nimi vyrovná, ale pokiaľ idú na iné komunikácie, povedzme elektronické, no tak budeme ticho alebo budeme týchto úchylákov tiež riešiť?“ povedal Rafaj pre Rádio Expres.

Diskusie na internete pritom už dnes nie sú bez zákonnej kontroly. Pre diskutérov platia rovnaké zákony ako pre kohokoľvek iného, hovorí šéfredaktor sme.sk Tomáš Bella. Ak teda niekto porušuje zákon, je prevádzkovateľ stránky povinný poskytnúť na vyžiadanie údaje o ňom polícii. Takýchto prípadov rieši sme.sk zopár za rok.

Navyše, redakcia sama denne maže vulgárne a napádajúce príspevky, každý deň ich vymažú asi dvesto. Nie je však podľa Bellu možné, aby mali pod kontrolou každé slovo, ktoré je na webe.

„Ak by na nás mala byť právna zodpovednosť, tak to by skončili diskusie na internete. Žiadne veľké slovenské médium nemôže platiť toľkých redaktorov, ktorí by všetky diskusie čítali,“ hovorí Bella.