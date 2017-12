Need for Speed: Shift - konečne potrebná rýchlosť

Nový diel Need for Speed. A tentoraz sa vydaril. Žeby najlepší v celej histórii série? Viac sa dozviete v našej recenzii.

1. okt 2009 o 21:00 Ján Kordoš

Začneme trochu netradične. Pre koho Need for Speed: Shift nie je určené: pre večných odporcov hier od Electronic Arts, ktorí jednoducho musia nakydať hnoj na čokoľvek s logom tohto herného giganta a potom sú tu ešte hráči, ktorým preteky jednoducho nevoňajú a maximálne tak šúchajú angličákom po koberci. To najťažšie máme z krku, takže zásadná otázka znie: A pre koho je teda Shift určené? Pre milovníkov rýchlych kolies! A teraz to konečne stojí za každý cent, ktorý za hru zaplatíte.

Návrat do minulosti

Po minuloročnom Undercover si môžeme pokojne povedať, že to bol skutočne najväčší prešľap v celej histórii týchto pretekov a išlo o brak so všetkým, čo k tomu patrí. Hoďme teraz všetky predsudky za hlavu. Áno, je to Need for Speed, čiže nik už ani nevie koľký diel nekonečnej série. A áno, príde to každý rok, no tentoraz je to skutočne čosi iné. Až človek niekedy pri hraní neverí, že sa baví pri novom pokračovaní Need for Speed. To, čo bolo propagované, vo svojej podstate i bolo splnené, a tak sa nám z úbohej arkády (nie, že by bolo arkády zlé, ale Undercover bola jednoducho zlá arkáda) stal celkom príjemný simulátor. Dobre, nie je to hardcore realita a priaznivci Live for Speed, rFactor alebo GTR sa môžu rehotať, avšak ide o príklon k realistickejšiemu jazdeniu, aké táto séria možno ešte ani nezažila.



Vo svojej podstate sú to autíčka, akých je na trhu more. Poďme na nudné fakty nutné pre každú recenziu: takmer 70 licencovaných vozidiel, 18 tratí (nebojte sa, nie je to konečný počet, každá z nich má hneď niekoľko modifikácií, takže si výsledné číslo vynásobte minimálne tromi), vizuálny tuning (skromnejší než minule, ale koho to ešte baví?) a úpravy výkonu vozidiel. Tu je to trochu iné, než len že nakúpim čosi, čo mi zvýši výkon motoru (akceleráciu, maximálnu rýchlosť) alebo spraví vozidlo lepšie ovládateľným či tátoš skôr zabrzdí. A rôzne módy pretekania: od klasického naháňania na okruhu, po najrýchlejší čas na kolo alebo elimináciu (posledný vypadáva). Jednoducho reálne zamerané preteky. Čo je však nové?

Garáž

Začneme pomaličky, aby sa niekomu neurobilo nevoľno a neoznačkoval obsahom žalúdku sedadlo spolujazdca. Konečne môžeme hýbať jednotlivými komponentmi namontovanými v automobile tak ako chceme a napríklad úpravou prítlačného krídla sa orientujeme buď na rýchlosť alebo ovládateľnosť. Možností je viacero, respektíve dostatok, a hoci nie možné vrtieť spätným zrkadlom, sú nastavenia celkom priateľské. Jednak im porozumie i pomerne laicky sa tváriaci jedinec, ale možno im aj podľahne a profesionálovi úpravy postačia. Ono totiž vlastný tátoš po neopatrnom kutraní sa v útrobách môže robiť po štarte divy. Jednoducho to, čo nastavíte, sa v hre viditeľne a cítiteľne prejaví, takže s kutilstvom opatrne. Úpravy musia vyhovovať vášmu jazdeckému štýlu i možnostiam automobilu. Viete, je to však úplne nádherný pocit, keď sa postavíte na štart preteku skráteného Nordshleife s maximálne upraveným Meganom a vedľa vás stojí tu Porsche, tam pradie nejaký ten bavoráčik. A vy, s týmto ľahkým trhačom asfaltu, dokážete konkurovať niekoľkonásobne drahším a vo svojej podstate aj výkonnejším strojom len preto, že ste si svoju káru trochu poštelovali. Úžasné.

Kariéra a hviezdičky

Je tu aj multiplayer, no k tomu sa vrátime. Na rýchly pretek vám prdíme, túto ponuku nevyužíva zrejme nik už niekoľko rokov. Ale je tu. Takže si dáme fajku (bez dvojzmyslov) a vrhneme sa na to najdôležitejšie. Kariéra je tentoraz prezentovaná trochu inak a vlastne rovnako ako už niekoľko rokov dozadu. Máme tu stále sadu pretekov, pričom nové sa nám otvárajú vtedy, ak nezbierame určitý počet hviezdičiek. Tie získavame jednak za umiestnenie, za počet získaných skúseností v preteku a za splnenie špeciálnej úlohy. Vidíte, začína sa nám to zamotávať.

Po ponorení sa do kariéry totiž vaše virtuálne ego získava skúsenosti. Podľa zamerania sú to buď body za agresívny štýl jazdy (šmyky, nárazy do protivníka, draft, blokovanie súpera) alebo precízny štýl jazdy (presný prejazd zákrutami, čistý úsek jazdy, dodržiavanie optimálnej dráhy...). V ktorom štýle získate viac bodov, v tom sa zmení vaša ikona, prezentujúca charakter vás ako jazdca. To viete, ak narazíte v multiplayeri na človeka s kladivami v ikone, asi vám lak na aute leštiť nebude, ale vás poriadne narazí na najbližší mantinel, ak mu budete zavadzať. Dobre, necháme ikonku ikonkou, jazdite si ako chcete. Počas preteku získavate skúsenosti. Máte určené vždy dve hranice (povedzme získajte 600 a 1200 expov) a ak ich splníte, teda získate v daný počet skúseností, obloha sa rozjasní a vy si pripíšete na svoje konto hviezdu. Tá vám už automaticky ostáva aj pri ďalšej jazde v tom istom preteku. Niekedy totiž nie je možné splniť všetky podmienky a získať všetky hviezdy. Vy ich však chcete čo najviac a napríklad tie za špeciálne úlohy (spravte dlhý šmyk, roztočte štyroch jazdcov, majte 75% ideálnej stopy, zájdite taký a taký čas na kolo, zájdite čisté kolo...) sa nezískavajú vždy ľahko.

Keď dosiahnete daný počet hviezdičiek, otvoria sa vám nové preteky, kde získate ďalšie a tak sa dostávate cez jednotlivé úrovne, odomykáte si trate a nové autíčka, ktoré ku koncu pripomínajú skôr raketoplány. Ale to nie je všetko. Vyššie boli spomenuté skúsenosti. To nie je totiž len tak a aby sa vám hlava nezatočila, radšej už len zrýchlene: skúsenosti získavate viete za čo (agresívny a precízny štýl) a keď ich máte tristo-dvesto-päťsto, ozve sa fanfára, vy poskočíte o level vyššie (maximum je 50 a to dosiahnete za približne rovnaký počet hodín – čiže je to skutočne fuška) a získate špeciálne odmeny ako napríklad peniaze, odomknuté vizuálne úpravy či novinky v obchode.

Celé je to vynikajúco navrhnuté hneď z viacerých dôvodov. Tento systém vás núti jazdiť opakovane preteky. Získavate v nich totiž skúsenosti a toto miniRPG levelovanie nenápadne ženie každého virtuálneho šoféra ďalej a ďalej a ďalej. Naozaj to funguje a kto chce, môže desaťkrát za sebou v Subaru prejsť neskrátené Nordschleife (s tromi kolami) a má na štyri, päť hodiniek o zábavu postarané. A more skúseností. Hviezdičiek je taktiež hrozne veľa a ak na niečo nemáte náladu alebo vám niečo vôbec nejde, môžete na to hodiť bobek, pretože svoju precíznosť dokážete v iných pretekoch. Tak skvele vybalansovaný systém kariéry sa len tak nevidí a čo je najlepšie, je to zábavné.

Na vlastné oči

Dobre, vy chcete vedieť, prečo je hrateľnosť tak vynikajúca a ako sa to vlastne vôbec hrá a prečo recenzentovi žiaria očká a chce znovu s tým svojim prekliatym Meganom skúsiť poraziť nemecké kravy v Belgickom Spa. Takže prečo?

Základ je postavený na simulátore. Nie takom, že musíte mať volant za tri stovky (Euro, aby niekto nefrflal), vedieť naspamäť každý štvorcový centimeter trate a o polnoci po zobudení presne poviete optimálnu nájazdovú rýchlosť v tretej zákrute Silverstone. Pomôže to, nutné to však nie je, a predsa len nie každý zaspáva s pretekárskou prilbou na hlave. Realitu je samozrejme možné si nastaviť, no predpokladáme, že máte arkád dosť, dáte to pekne na hard a zistíte, že v prvej zákrute vyletíte z trate a neviete sa vrátiť späť. Dobre, nejakú tú trakciu si aspoň mierne zautomatizovať dáme a podobne, ale okamžite si uvedomíte niekoľko zásadných pravidiel, ktorých porušenie v ktoromkoľvek okamihu vás vyjde pekelne draho, niekedy i presun z prvej na poslednú pozíciu a zdemolovaný vrak k tomu: dôležitá nájazdová rýchlosť do zákrut (áno, tentoraz brzdíme), smer nájazdu do zákrut (kde máme autíčko na trati), jemná práca s plynom (ako v zákrutách a tu hlavne, tak i na rovinách, pretože to, že dáte plný kotol, ešte neznamená, že vám auto pod palcom nezdivie) a plynulé zatáčanie. A mnoho ďalších vecí ako napríklad všímanie si ostatných vozidiel na trati. Tentoraz ak chcete uspieť, si musíte sami aspoň trochu určiť, kedy a koho predbehnete. Na svoju šancu budete možno čakať dve kolá a jednoducho pôjdete za súperom, pretože by ste príliš riskovali. A potom ho dáte dole ako sopľavého Pištu. Skutočne to tak funguje a ak sa unáhlite a budete riskovať, môže vám to samozrejme vyjsť, no drvivá väčšina prípadov sa končí niekde mimo trate. Plakať mamičke na ramene je detinské, mali ste sa koncentrovať!

Áno, to je ten nádych simulátoru, avšak bolo by to presne na dve veci (a obe sú fakt kakané), keby nedošlo k jednému ťahu, ktorý bol i marketingovo hojne propagovaný, no dostane vás do kolien i napriek tomu. Máme tu pohľad spoza vozidla, priviazaný na nárazníku i na kapote, ale to je len do počtu. Tým pravým a jediným je pohľad z vlastných očí. Rozhodne sa nedá hovoriť o pohľade spoza volantu, pretože sa nejedná o staticky umiestnenú kameru. Tak ako i vy pri skutočnej jazde otáčate hlavou, nakláňate ju (pri hrách dvojnásobne, dajte si pozor, aby ste nespadli zo stoličky), sa pohybuje aj obraz pred vami. Pri vysokých rýchlostiach sa rozmazáva, takže kokpit je len jedna veľká šmuha a vy sa sústredíte výhradne na trať pred sebou. Neskutočne sú spracované kontakty. Pri akomkoľvek náraze obraz stratí farbu a čiernobiele spracovanie je navyše doplnené úplným rozmazaním obrazu. Niekoľko sekúnd sa spamätávate z tohto šoku, nič poriadne nevidíte a keď vás táto nová herná funkcia prekvapí po prvýkrát, možno sa i zľaknete.

Pohľad z vlastných očí je záležitosť, ktorá v pretekárskych hrách nemá obdoby. Žiadna tretia Forza, žiadne Gran Turismo a podobne. Je to skvelé, je to nasiaknuté atmosférou a náležite sa cítite ako v skutočnom kokpite auta. Ovládanie je v tomto prípade samozrejme o niečom inom a keď sa naučíte skrotiť vozidlo, začne vám arkádový model kamery umiestnenej za vozidlom pripadať ako minimálne vhodný. Pretekanie sa týmto pádom nestáva len akýmsi aktom, ktorým si nahrádzame potrebu rýchlosti a aspoň virtuálneho prevetrania sa na inak nedosiahnuteľných tátošoch, ale ide o zážitok nadopovaný atmosférou až po absolútny strop, kedy z každého póru vášho tela strieka adrenalín. Sústrediť sa musíte neustále, každú sekundu, trpezlivo zvažovať čo si dovoliť môžete a čo by bolo príliš riskantné. Realistické pretekanie by bez pohľadu z vlastných očí nebolo ani polovičaté.

Potreba krásnej rýchlosti

Skvelé ingrediencie by boli brzdené ako safety carom, keby nebol prítomný pocit z rýchlosti. Konečne sa hra priblížila svojmu názvu. Postupne sa dostávate od slabších kubatúr k silným vozidlám, o ktoré sa bojíte, aby náhodou nebodaj nevzlietli. Dojem z rýchlej jazdy je umocnený čo i len miernou zmenou pohybu, ktorá vaše vozidlo môže uviesť do nekontrolovateľného stavu. Takže ďalšia vec, ktorá sa jednoducho vydarila. A keď sme pri tom, vychválime aj grafiku. Nie je to síce fotorealizmus, ktorým sa bude pýšiť Forza MotorSport 3 alebo Gran Turismo 5. Kapoty automobilov sa nelesknú tak, že by sa z nich jesť dalo. Nevadí, stačí to.

Dokonca sa dá na grafiku nadávať: žiadne časticové efekty a ani prach či dym neuvidíte v spätných zrkadlách, niektoré textúry na vozidlách (výhradne grafické prvky ako nálepky a podobne) sú v nízkom rozlíšení a pri pretekárskych vrstvách to najlepšie nevyzerá. Okolie trate je pomerne obyčajné, objekty popri nej však podliehajú fyzikálnemu enginu, takže pneumetiky sa rozletia, väčšie zátarasy sa už len pohnú. Úplne roztrieskať auto, aby sa z neho stal nepojazdný šrot, sa nám nepodarilo a to bola riadna snaha: klasická osmičková trať (áno, taká, ktorá je v strede spojená), 30 kôl a dvanásť na sebe natlačených vozidiel. Dotlčené však auto môže byť riadne. A ono je vlastne zbytočné spraviť z automobilu totálny vrak: pri nebezpečných kolíziách totiž prídete o dobré umiestnenie a navyše stratíte pôvodné jazdné vlastnosti automobilu, takže je omnoho náročnejšie ho ovládať. A to úplne stačí: je jedno, či skončíte na poslednom mieste alebo rozmlátite auto a skončíte ihneď.

Hra však vyzerá dobre. Poškodenie mohlo byť rozpracované detailnejšie, schematicke a vždy takmer totožné deformácie častí vozidiel pri nárazoch môžu niekoho možno aj uraziť, ale to všetko sa dá hodiť za hlavu z jednoduchého dôvodu. Nebudete si to stačiť všímať. K vynikajúcemu zážitku stačia kvalitne a do najmenších detailov vymodelované kokpity a reálny pohyb hlavy a rúk v ňom, špeciálne efekty pri nárazoch a obrovských rýchlostiach. Hra vyzerá nadpriemerne a jednotlivé okruhy sú krásne, ale neohromí to tak ako pocit z rýchlosti, z adrenalínovej jazdy. A to nám stačí. Komu nie, nech sa pozerá z auta von zo sedadla spolujazdca.

Nekrič toľko

Soundtrack v hre nájdete, no skvelá voľba vypnutia hudby počas preteku automaticky odsúva hodnotenie hudby do pokrčenia ramien - preto ho v hornej tabuľke radšej ani nenájdete, zoznam skladieb je na konci článku v tabuľke. Áno, hudba tam je, výber interpretov je dostačujúci, no jazdci sa so skladbami stretnú len v menu a v tých teda mnoho časov nestrávia. Exkluzívny zážitok a ten správny pocit z jazdy však zaobstarávajú zvukové efekty. Samozrejme pri pohľade z vlastných očí. Nie je vrčanie motoru ako vrčanie motoru. To jednoducho musíte zažiť, aby ste pochopili, aké je to počuť otriasajúce sa auto v 200 kilometrovej (a samozrejme vyššej) rýchlosti. A ten vytunený Megane. Nádherné spomienky a už ruky smerujú od klávesnice k ovládaču za cieľom hrania. Nie, ešte zopár teplých slov si vypočujete a potom hor sa na trať. Audio je na jednotku.

Kamaráti do dažďa

Ostatní jazdci majú rôzny štýl, ale v podstate sa snažia byť féroví a robia samozrejme i chyby. Niekedy vám to príde vhod, niekedy sa zveziete s nimi (do zátarasu). Stretnete i takých, s ktorými nie ste kamaráti a máte ich vyznačených červenou farbou. Predbehnite ich a pokúsia sa vás akýmkoľvek spôsobom predstihnúť. Akýmkoľvek, takže pokojne tak, že vás naberú nehľadiac na následky. Agresívny štýl jazdy však neuplatňujú všetci a už tobôž nie vždy, pretože platí pravidlo, že čo sa môže stať vám, sa poľahky môže otočiť proti agresorovi. Nie ste znevýhodňovaní oproti kremíkovým jazdcom, ak to do nich napálite, rozhodí to vás i ich. To je skvelé a na rozdiel od väčšiny ostatných pretekov i nezvyčajné.

Nikto z nich nejazdí v ideálnej stope, roztrúsené štartové pole je plné individualít. Niektorí skutočne pokojne vyčkávajú a jazdia bez chyby, predbiehajú len v momentoch, kedy sú si istí svojej výhody. Iní zas agresívne blokujú, bránia sa. Najväčšia mela to býva krátko po štarte. Desaťkrát si reštartujte závod s úvodnými desiatimi sekundami a budete mať záruku, že to vždy dopadne inak. Aj napriek voľbe maximálnej náročnosti súperov robia neplechu a zároveň chyby, avšak kompenzujú to skvelými momentmi a riskantnými manévrami. Budete sa na nich samozrejme hnevať, ak vás vytlačia z trate, dvíhať ruku so vztýčeným prostredníkom a hovoriť slová, ktoré je nevhodné používať na verejnosti (i intímnych chvíľach, aby ste si zas nemysleli...). Lenže zistíte, že to všetko robíte aj vy a pokojne nemusíte byť agresívnymi jazdcami, jednoducho raz za pretek ujde každý. Takmer ľudské? No, privrime všetci oči a súhlasme.

Ťapi-ťap

Aj my sa radi hráme s kamarátmi. A kamarátkami, ale to sem nepatrí. Multiplayer je samozrejme prítomný, je však v mierne vykosenej forme. Samozrejme dostačuje, ale mohlo to byť niečo megalomanskejšie. To však zrejme príde až s MMO Need for Speed, ktoré sa taktiež chystá. Môžete sa zúčastniť klasického preteku, kde si zmeriate sily s vybranými jedincami a že to je na nervy, to verte, pretože teraz nenadávate akémusi kremíkovému blbovi, ale živému človeku. Pomsta je sladká, veď to poznáte.

Výbornou a prekvapujúcou zábavou je Driver Duel. Ako už z názvu vyplýva, plníte vybrané úlohy proti niektorému jazdcovi. Zo začiatku sú jednoduché na jednoduchých tratiach a s každým postupom/splnením trochu prituhuje. Hra sa vám snaží hádzať pod kolesá hráčov s rovnakými skúsenosťami ako máte vy, takže to je výzva od začiatku do konca. Do konca? Kým sa tam dostanete, zaručene niečo, minimálne očami a mysľou, rozbijete. V prípade neúspechu totiž padáte na úplný začiatok, dno. Prvý level. A hor sa znovu zdolávať tento šampionát. Na poriadne otestovanie sme však hru nemali až tak dlho. Už len singleplayer vám vydrží na desiatky hodín a mnohokrát sa dá pri jazdení len tak relaxovať.

Hnedé na podrážke

Teraz trochu rýpania. O grafike sme písali, ale to sa jednoducho vsaje. Horšie však je, že sa hra samotná na začiatku dlho nahráva, v prípade konzolových verzií je to i nahrávanie trate. To si tak čakáte niekoľko desiatok sekúnd a pozeráte si pavučiny v rohu izby. To sú však drobnosti. Absolútne nehrateľné sa nám zdali driftovacie súťaže. Ako v predošlých dieloch pri tejto voľbe auto na trati neskutočne pláva, čo je v kombinácii s reálne nastaveným modelom jazdy nezvládateľné a neovládateľné. Úplne zbytočný mód. Niekomu môže taktiež vadiť, že ide o preteky starej školy: žiadne voľné jazdenie, nič pomimo. Vyberiete si vozidlo, trať a pretekáte v starom dobrom štýle na okruhoch. Oproti konkurencii teda Need for Speed: Shift v koncepte pretekania sa neprichádza s ničím novým. A keď treba variť z vody, tak poďme zbytočne rýpať: chcelo by to poriadny replay mód (nedajú sa robiť „zábery na pohľadnice“ pre obmedzený počet kamier, ktoré sa navyše nedajú ovládať), grafické úpravy na vozidle sú z hľadiska ovládania neskutočne nemotorné a na všetky tie nálepky, ohne, pásy a kadejaké kraviny sa radšej vykašlete. Alebo prečo si nemôžeme obzrieť auto zo všetkých strán, keď ho máme v garáži? Alebo ak si chceme len tak zajazdiť, úplne sami, bez voľby nejakej výzvy či preteku, nedá sa to: sú vopred dané podmienky (počet pretekárov, počet kôl) a tie sa nedajú meniť.

Posledná zákruta

Áno, ešte by sa dalo básniť o systéme odznakov (odmeny vo forme achievmentov, ktoré dostávate), o dueloch (dva podobne vozy proti sebe v klasickom dueli: jeden štartuje s miernym náskokom, potom sa pozície vymenia a ak je stav nerozhodný, nasleduje tretí pokus so štartom bok po boku...), o skvelých polhodinových pretekoch a jednoducho je toho kopec. Dalo by sa o tom kecať do rána, lenže načo? Need for Speed: Shift dokonca možno pasovať za najlepší diel celej série. Možno, pretože i Porsche Challange má svoje neskutočné čaro, ale neponúka toľko ako Shift. Takže máme pred sebou realistické preteky. Nie je tu miliarda aut, nie je ti milión tratí a kapota auta sa neleskne ako psovi... srsť. Je to hra, ktorá má skvelý pohľad z vlastných očí, vynikajúci RPG systém, ktorý motivuje a hlavne sa to perfektne hrá. Averziu voči EA preboha už hoďte za hlavu a nebuďte ako malé deti. Toto totiž stojí za kúpu!