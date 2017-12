Filmový Silent Hill 2 zrejme bez Avaryho účasti

1. okt 2009 o 14:30 Ján Kordoš

Podľa polície išlo scenáristovo auto rýchlosťou viac ako 160 kilometrov za hodinu, keď narazilo do telefónneho stĺpu. Avaryho ženu náraz vyhodil z vozidla, no jej zranenia neboli život ohrozujúce. Životom na to však doplatil jeho priateľ Andreas Zini, ktorého rodine už vyplatil odškodné vo výške 4.1 milióna amer. dolárov.

Avary, ktorý získal za scenár k filmu Pulp Fiction: Historky z podsvetia spolu s Quentinom Tarantinom Oscara, sa v auguste priznal k zabitiu a šoférovaniu pod vplyvom alkoholu. Nehoda, pri ktorej zomrel chodec, sa stala v roku 2008 v dištrikte Ventura. Súd v dištrikte Ventura v Kalifornii mu v utorok okrem väzenia vymeral aj päťročnú podmienku.

Okrem scenáru k Pulp Fiction sa Avary podpísal i pod príbehmi Zabiť Zoe, Silent Hill alebo Beowulf. Silent Hill 2 si však na svoje konto minimálne rok nepripíše. Ak vôbec.

Zdroj: Sita, Kotaku,Reuters