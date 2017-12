Nečakajte pokračovania legendárnych hier z Playstationu 2

1. okt 2009 o 14:15

Momentálne Ueda pracuje na projekte The Last Guardian, ktorému sa venuje už niekoľko rokov. Pri tempe jeho vývoja sa hráči musia obrniť trpezlivosťou, no výsledok vždy stál za čakanie. Pozrite si vypustené video z hry, ktoré síce neprezradí mnoho z príbehu, no je naplnené emóciami až po absolútne maximum. Podobne ako napríklad v Shadow of the Colossus budeme i v The Last Guardian bojovať proti obrovským gigantom - tentoraz v postave malého chlapca. Výkon Playstationu 3 dovolí Uedovi vykúzliť na obrazovke skutočne gigantických protivníkov.

Automaticky sa tak hráčom núka otázka, či by Ueda neskúsil vytvoriť pokračovanie jedného zo svojich predošlých projektov, ktoré by na novej technológii mohli dosiahnuť ešte väčší úspech. Ueda však tieto domnienky a prosby automaticky zvrhol zo stolu a všetkým odkazuje, že takto to s jeho hrami jednoducho nefunguje. Ueda si nemyslí, že by malo pokračovanie nejaký potenciál, z ktorého by dokázal ďalší diel vyťažiť viac ako predchodca. A keď pokračovanie nemá na to, aby bolo lepšie a kvalitnejšie ako prvý diel, je zbytočné venovať sa mu.

Vynikajúci prístup a o to viac sa majitelia PS3 môžu tešiť na The Last Guardian - maximálna kvalita zaručená.

Zdroj: CVG, PSBlog