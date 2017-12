Televízor. Ako vybrať ten správny?

Trh s plochými televízormi začína dozrievať. Nie je tomu dávno, čo ste si museli dávať pozor na to, aby ste nekúpili cenovo atraktívny model s technologicky slabým zobrazujúcim panelom. Dnes rozhoduje hlavne výbava a spotreba.

1. okt 2009 o 13:30 Milan Gigel

Výrobcovia sa začali zameriavať na to najdôležitejšie. Používateľský komfort a prevádzkové náklady. Pravdupovediac, kvalita zobrazovania dosiahla takú úroveň, že ďalší nárast už väčšina spotrebiteľov nepocíti.

Vyhnite sa sklamaniu

Kúpa nového televízora sa nemusí vždy premietnuť do vyššej kvality obrazu. Kým starý televízor s obyčajnou obrazovkou dokázal v slušnej kvalite zobraziť aj slabý, analógový signál so známkami rušenia, na plochom televízore sa jeho nedostatky zvýraznia. Obzvlášť, ak siahnete po väčšej uhlopriečke. Nové televízory dokážu bojovať so šumom, za horšie zobrazenie môže technológia panelov. Obsahujú až príliš mnoho zobrazovacích bodov uložených v zástupoch, aby dokázali zobraziť množstvo detailov, ktoré prináša digitálny signál, či záznam na optických diskoch. Staré obrazovky boli navrhnuté „na mieru“ analógového vysielania.

Ak chcete investovať do nového televízora, skúste presondovať aj dostupnosť káblových operátorov vo vašom bydlisku. Niekedy sa vyplatí vybrať toho lepšieho aj napriek mierne vyššej cene. Ak nemáte na výber, presondujte možnosti satelitného príjmu. Bez kvalitného signálu to nie je ono.

Uhlopriečka zaváži

Televízory s veľkými uhlopriečkami sú lákavé a nesú so sebou punc luxusu a pôžitku. V malých miestnostiach ich potenciál naplno neužijete. Svoj odstup si musíte zachovať na to, aby sa obraz tvorený bodmi zlial do súvislého celku s plynulými prechodmi farieb a kontrastov. Obzvlášť v prípade, ak sa pozeráte na televízne vysielanie v SD kvalite.

Pre dvojmetrovú vzdialenosť od obrazovky je ideálna 80 centimetrová uhlopriečka, pre trojmetrovú 127 centimetrová. Neberte to však ako kľúčové pravidlo. Ak budete sledovať blu-ray film na displeji s Full HD rozlíšením, pre dvojmetrový odstup sa stane najvhodnejšou 127 centimetrová uhlopriečka.

Rozhoduje aj umiestnenie televízora. Ten by mal byť vždy vo výške očí. Ponuka držiakov pre montáž na stenu je bohatá, existujú aj modely s elektronickým naklápaním. Ak ste pevne pre montáž na stenu rozhodnutí, hľadajte zvýhodnené ponuky. Niektorí výrobcovia a predajcovia ponúkajú balíčky, pri ktorých ušetríte.

Rozlúsknite kódy na webe

Nezrozumiteľné modelové značenia televízorov, názvy zázračných technológií a príslušenstvo skrývajúce sa za slovami, ktoré vám nič nehovoria. Takáto je situácia na trhu už niekoľko rokov. Ako sa zorientovať v tomto neznámom svete? Ako sme mali možnosť presvedčiť sa, pomocnú ruku podávajú výrobcovia na svojich webových stránkach.

Firmy si uvedomili, že laik nemá šancu zorientovať sa v ponuke. Preto svoje weby nahustili informáciami v zrozumiteľnejšej forme. Pri konkrétnych modeloch sa objavujú nielen technologické symboly, ale aj popisy ich funkcií. Nezriedka narazíte aj na animácie, ktoré vám predstavia modely krok za krokom. Stalo sa nám aj to, že sme sa na internete dozvedeli toho viac, ako z úst predajcu.

Ak máte jasno v tom, aké funkcie vami vybraný televízor má, nechajte si ich predviesť v predajni. Chvály, ktoré píšu výrobcovia na svoje stránky nemusia byť v skutočnosti až také brilantné.

Nakupujte s rozumom

Nie ste si istí, či ste si vybrali správne? Svoj vytúžený televízor si objednajte cez internet. Ak sa vám po rozbalení a sprevádzkovaní nebude pozdávať, môžete ho do siedmych dní zabaliť a vrátiť predajcovi. Bez toho, aby ste mu vysvetľovali svoje dôvody vám bude musieť vrátiť peniaze. Vás to bude stáť iba doručenie späť k obchodníkovi. Internetové obchody majú na rozdiel od kamenných jednu výhodu. Nízku cenu.

Ak nemáte auto, alebo nie ste zruční pri sprevádzkovaní techniky, vyberte si takú elektropredajňu, ktorá v cene výrobcov pokrýva aj ich dopravu zákazníkovi a základné prevádzkovanie. Ak to za vás spravia servisní technici, nebudete sa musieť báť, že televízor cestou rozbijete, alebo zostanete v slepej uličke pri jeho zapájaní. Súčasne sa zbavíte aj starého televízora. Z vašej obývačky poputuje do skladu, odkiaľ zamieri do firmy špecializujúcej sa na recykláciu.

Všímajte si výbavu

Ak porovnávate televízory medzi sebou zamerajte sa viac, ako na informáciu o tom, či má aj digitálny tuner, alebo nie. Dnešné televízory dokážu ponúknuť viac zábavy, ako iba zobraziť na paneli signál televízneho vysielania. Tie, ktoré sú vybavené USB konektorom, alebo čítačkou pamäťových kariet dokážu prezentovať ich obsah. Prelúskajú sa cez hudobné formáty, fotografie aj filmy stiahnuté z počítača.

Niektoré televízory majú zabudované multimediálne knižnice s doplnkovým obsahom. Či už ide o kuchárku, osobného trénera alebo zábavné kratochvíle pre deti, ide o obsah, ktorý je možné rozširovať a aktualizovať. Ak sa rozhodnete do televízora nahrať recepty starej mamy, dôležité telefónne čísla na priateľov či iné informácie, budete ich mať stále po ruke.

Čoraz častejšie je vo výbave aj pripojenie k internetu. Nečakajte internetový prehliadač ktorý zobrazí každú webovú stránku ale kolekciu služieb, ktoré zaistia prístup k predpovedi počasia, spravodajstvu či videoklipom. Takéto televízory dokážu prehrať aj multimédiá z vášho notebooku bez toho, aby ste ich prepájali káblom.

Spotreba môže ovplyvniť váš rozpočet

Čoraz kľúčovejším prvkom je spotreba. Mnohí výrobcovia o nej mlčia a predajcovia vám tiež neprezradia viac. Príčina je jednoduchá. Neexistuje žiadny štandard pre jej určenie, pretože sa mení v závislosti od toho, čo je na obrazovke a ako máte zobrazovanie a zvuk nastavený. Špeciálne úsporné funkcie a energeticky nenáročné technológie vám napovedia.