OBLOHA V APRÍLI

Na nočnej oblohe sme sa s príchodom astronomickej jari (ešte 20. 3.) začali lúčiť s typickými zimnými súhvezdiami. Po zotmení sa k západnému obzoru skláňa Orion aj Veľký pes s jasnou hviezdou Sírius. Opäť ich uvidíme na jeseň neskoro v noci ako predzvesť

3. apr 2002 o 22:26

Kométa Ikeya-Zhang, ktorá je výrazným objektom večernej oblohy, pripravila pre pozorovateľov ozajstnú lahôd,ku. Dnes a zajtra bude prechádzať tesne popri galaxii v Andromede (M 31). Toto zriedkavé divadlo bude možné sledovať už malými ďalekohľadmi (napríklad binokulármi či divadelnými kukátkami), v miestach s tmavou oblohou a nízkym obzorom môžu pozorovatelia s dobrým zrakom vidieť okolo pol deviatej večer nad severozápadným obzorom obe telesá tesne pri sebe aj voľným okom. Na snímke je kométa Ikeya-Zhang 31. marca večer blízko hviezdy beta Andromedy (jasný objekt naľavo dolu od kométy). FOTO – PAVOL RAPAVÝ

zimy. Teraz skoro večer sú vysoko Blíženci a Býk, vidíme zapadať ešte zvyšok Pegasa, celú Andromédu, Trojuholník, Barana. Neskôr večer sa z juhu presúva k západu Lev nasledovaný Pannou s jasnou hviezdou Spikou a až v noci nenápadnými Váhami. Vysoko nad južným obzorom (ale bližšie k zenitu) kulminuje urastený Pastier. Po polnoci sa za ním objavuje súhvezdie letných nocí Herkules so symetrickým lichobežníkom trupu. Medzi nimi je zovreté dobre pozorovateľné malé súhvezdie s charakteristickými kontúrami – Severná koruna. Celý juhovýchod v tom čase už ovládnu žiarivé hviezdy letných súhvezdí. Popri obrazcoch Labute a malej (ale nápadnej) Lýry sa nad východný obzor vynára súhvezdie Orol s drobným Delfínom. Pred nimi sa pod Herkulom nasúva rozložitý Hadonos a tesne nad juhovýchodným obzorom Škorpión s oranžovou hviezdou Antares. Popri tom všetkom na opačnej strane oblohy, nad severným obzorom, okolo Polárky opisujú oblúky nezapadajúce súhvezdia obkolesujúce Malý voz. Nápadný je obrazec dvojitého W súhvezdia Kasiopeja, ktoré sa v priebehu noci presúva zo severozápadu ponad severný obzor, a nadránom sa už smelo dvíha na severovýchode. Nad hlavou, v zenite, uprostred noci Veľký voz uvoľňuje priestor dlhému a kľukatému Drakovi s výrazným päťuholníkom hlavy a Cefeovi.

Ešte koncom marca sa na západe začala vynárať žiarivá Venuša. Teraz sa na oblohe od Slnka vzďaľuje, preto ju budeme vidieť stále lepšie a dlhšie. Nájdeme ju v súhvezdí Býk, no zapadá ešte počas súmraku. Ale koncom mesiaca ju môžeme pozorovať ako takmer úplný kotúčik za tmy. Pred Venušou akoby unikal tiež stúpajúci červený Mars. Je pomalší, preto ho dobieha – taktiež sa presúva súhvezdím Býk. Dostane sa tak do blízkosti svojho jasnejšieho i krajšieho suseda – planéty Saturn. Spomínané planéty vytvoria nápadné páry či iné vzájomné zoskupenia, rovnako aj s oranžovým Aldebaranom. Peknou kulisou budú otvorené hviezdokopy Hyády a Plejády. Práve medzi nimi sa „prešmyknú“ Mars i Venuša. Koncom apríla sa k nim priblíži aj vynárajúci sa Merkúr. Nízko nad západným obzorom ho budeme mať možnosť zbadať od polovice mesiaca, ešte keď bude dosť jasný. Neskôr jeho jasnosť poklesne, ale zároveň zostane dlhšie nad obzorom, čiže na hľadanie bude viac času. Pátranie uľahčí blízka Venuša. Piatou jasnou, dobre viditeľnou a nápadnou planétou je Jupiter. Jeho domovským súhvezdím sú teraz Blíženci. Keďže je na oblohe od slnečného kotúča najďalej, zo spomínanej pätice zostáva nad obzorom najdlhšie – uprostred apríla zapadá okolo jednej hodiny po polnoci (Saturn už o polnoci). Takéto zoskupenie jasných planét na malej ploche oblohy (asi 40° od seba) nebýva časté. Keďže ho môžeme vidieť v priaznivom večernom čase, nenechajte si ten vzácny pohľad ujsť. Súvisiacou zaujímavosťou je aj vzájomná poloha Merkúra, Venuše a Marsu takmer na jednej priamke k Slnku 16. apríla. Urán, Neptún a Pluto sa ako voľným okom nepozorovateľné planéty nenápadne presúvajú v súhvezdiach Vodnár, Kozorožec a Hadonos.

Ku kráse večernej oblohy svojím dielom prispeje úzky kosáčik Mesiaca tesne po nove, ktorý nastane 12. apríla o 21.21 h (zároveň si nezabudneme pripomenúť 41. výročie letu J. Gagarina). Predtým ešte zaznamenáme poslednú štvrť 4. apríla o 17.29 h. Prvá štvrť nastane 20. apríla o 14.48 h a spln o týždeň neskôr – až koncom mesiaca ráno (5.00 h) 27. apríla.

Kométa C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) sa po marcovom perihéliu bude v priebehu apríla približovať aj k Zemi, ale so vzďaľovaním sa od Slnka začne jej jasnosť nevyhnutne klesať. No kým ju ešte uvidíme voľným okom (spoľahlivo asi do polovice apríla, neskôr bude nutný binokulár), bude plynule meniť večernú polohu – postupne sa presunie zo severozápadu nad severný obzor a koncom prvej aprílovej dekády sa stane cirkumpolárnou. Vyššie na severovýchode sa začne pohybovať až vtedy, keď už pre bežného občana nebude zaujímavá. ŠTEFAN GAJDOŠ