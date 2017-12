Skúmanie vesmíru stále láka

Vesmír pre vzdelanie je hlavnou témou tohtoročného Svetového týždňa vesmíru. Verejnosť si ho pripomína v dňoch 4. až 10. októbra.

1. okt 2009 o 10:35 TASR

BRATISLAVA. V roku 2009 môžu všetci, ktorých zaujíma kozmický priestor, sláviť desiate výročie týždňa.

Ten je vymedzený dvoma pre výskum kozmu dôležitými dátumami. Dňa 4. októbra 1957 v bývalom Sovietskom zväze vypustili na obežnú dráhu prvú umelú družicu Zeme Sputnik 1 a 10. októbra 1967 vstúpila do platnosti Zmluva o mierovom využití kozmického priestoru, vrátane Mesiaca a ďalších nebeských telies. Svetový týždeň vesmíru (World Space Week, WSW) vyhlásili účastníci na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 1999 a oslavuje sa od roku 2000. Svetový týždeň vesmíru je medzinárodný sviatok a oceňuje sa ním vklad, ktorý veda a technika, zaoberajúce sa kozmickým priestorom, prinášajú na zlepšenie života človeka. Na celom svete sa počas týždňa organizujú podujatia zamerané na vzdelávacie programy súvisiace s vesmírom.

Nemalú úlohu majú aj médiá, lebo môžu prispieť k širšiemu sprostredkovaniu informácií o výskume kozmického priestoru a o vesmírnych telesách. Výsledky práce vedcov sa tak dostanú bližšie k širšej verejnosti. Dni od 4. do 10. októbra môžu využiť aj učitelia, aby danou témou vyvolali záujem žiakov o predmety, akými sú najmä matematika a fyzika, ale i ďalšie majúce v prvom rade prírodovedný charakter. O tom, že výskum vesmíru naďalej ostáva zaujímavou oblasťou pre vedcov, svedčia aj tohtoročné správy. Napríklad Nemecko 12. augusta oznámilo, že do roku 2015 pripraví bezposádkový let na Mesiac.

Japonská lunárna sonda Kaguja 11. júna úspešne zavŕšila 19-mesačnú činnosť, počas ktorej mapovala povrch Mesiaca. Odborníci chcú vypracovať doteraz najpodrobnejšie mapy Mesiaca. Do kozmického priestoru chce vyslať astronauta na svojej lodi aj India. Na zabezpečenie letu prvej indickej kozmickej lode investuje vyše 2,5 miliardy dolárov (1,96 miliardy eur), informovalo 24. februára Naí Dillí. Ak sa to Indii podarí, zaradí sa do elitného klubu, ktorý tvoria USA, Ruská federácia a Čína. Poslať kozmonautov do vesmíru na vlastných raketách môžu nateraz len uvedené tri štáty.

Koordinátorom týždňa na Slovensku je podľa internetovej stránke World Space Week Ľuboš Ryban zo Zvolena. Pre TASR Ľuboš Ryban informáciu potvrdil a zdôraznil, že na Slovensku je týždeň známy pod názvom Svetový kozmický týždeň. Niektoré podujatia k Svetovému kozmickému týždňu sa už konajú, respektíve, sa blížia ku koncu.

Predstaviteľ Slovenského kozmického klubu Ryban ako príklad spomenul výstavu venovanú 40. výročiu pristátia prvých ľudí na Mesiaci v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici pripravenú v spolupráci so Slovenským kozmickým klubom, veľvyslanectvom USA na Slovensku a Hvezdárňou v Banskej Bystrici. K 30. septembru účasť na podujatiach k Svetovému kozmickému týždňu potvrdili Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, Štátna vedecká knižnici v Banskej Bystrici, Tekovská hvezdáreň v Leviciach, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, Regionálne osvetové stredisko v Trebišove, Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže v Košiciach, Astrofilm 2009 v Piešťanoch, Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne, vo Zvolene aj materská i základná škola, Základná škola s materskou školu Antona Bernoláka v Martine. Do akcií sa stále prihlasujú ďalšie zariadenia.

Pokiaľ ide o činnosť, v podstate ide o prednášky, výstavy, modelárske a výtvarné aktivity spojené s popularizáciou kozmonautiky. Na návrh Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) schválila Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) rok 2009 za Medzinárodný rok astronómie, čo podporili ho aj členovia Valného zhromaždenia OSN. V tomto roku uplynie 400 rokov od

prvého astronomického pozorovania ďalekohľadom, ktoré uskutočnil Galileo Galilei.



Zdroje: www.unoosa.org, www.worldspaceweek.org, www.planetarium.sk