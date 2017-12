Sladkosti môžu priviesť deti do väzenia

Deti, ktoré jedia veľa cukríkov, sa môžu v dospelosti dostať za mreže kvôli agresívnemu správaniu.

1. okt 2009 o 9:23 TASR

LONDÝN. Vyplýva to z rozsiahlej dlhoročnej štúdie tímu britských výskumníkov, informovala agentúra AP.

Vedci takmer štyri desaťročia študovali vyše 17.000 detí narodených v 70. rokoch 20. storočia. Dospeli pritom k zaujímavej spojitosti medzi konzumáciou sladkostí a násilnou trestnou činnosťou.

Až 69 percent detí, ktoré ako desaťročné denne jedli cukríky a čokoládu, sa do 34. roku života dostalo do väzenia za násilný delikt.

V skúmanej vzorke, ktorá nebola v dospelosti trestne stíhaná, priznalo dennú konzumáciu sladkostí v detskom veku len 42 percent respondentov.

Vedci zdôrazňujú, že problém prirodzene nespočíva v samotných sladkostiach.

"Nejde o to, že by boli sladkosti samé o sebe zlé. Je to skôr spojené s tým, ako deti robia rozhodnutia," uviedol jeden z autorov štúdie Simon Moore z univerzity v Cardiffe. "Nemôžeme z toho viniť cukríky."

Mnohí rodičia totiž pravidelne "podplácajú" deti cukríkmi a čokoládami, aby ich motivovali k dobrému správaniu. Deti sa preto nenaučia odkladať uspokojovanie svojich potrieb, čo môže viesť k impulzívnemu a násilnému správaniu.

Podľa vedcov ide o komplexnú tému, ktorá vyžaduje ďalšie overovanie. Štúdia vyšla v októbrovom vydaní odborného časopisu British Journal of Psychiatry.