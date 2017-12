Je v telefóne Alcatel OT 511 slovenská T9?

3. apr 2002 o 9:59 Dr. Mobilný

Prosim vas, mohli by ste uvadzat ci ma ten ktory mobil slovensku T9??? A ak nie, tak mi povedzte ci ma Alcatel OT 511 slovensku T9. Dakujem, ezzy

Dr. Mobilný odpovedá:

Samozrejme, budeme sa snažiť tieto informácie prinášať, no niekedy je problém od výrobcu zistiť, akú batériu ten-ktorý telefón má :-)

Pozrel som sa aj na Alcatel OT511 a môžem vás potešiť: OT 511 slovenskú T9 má.

Pre všetkých, ktorí nevedia, čo T9 je: ide o prediktívne vkladanie textu do SMS, príp. iných funkcií telefónu, kde sa pracuje s textom. V praxi sa softvér v telefóne snaží pri písaní SMS správy vopred uhádnuť, aké slovo chcete použiť a automaticky ho doplní. So šikovným softvérom takto môžete rýchlejšie a jednoduchšie písať SMSsprávy.