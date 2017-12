Wolfenstein zakázaný v Nemecku pre nacistické symboly

24. sep 2009 o 13:10 Ján Kordoš

Koncom augusta oficiálne vyšlo pokračovanie nazvané jednoducho Wolfenstein. Čo sa týka hrateľnosti, drží sa titul svojich koreňov a ponúka jednoduchšie strieľanie spojenie s okultizmom. A nemeckí hráči môžu znovu roniť slzy, pretože Wolfenstein je oficiálne v Nemecku zakázaný. Niekoľko týždňov po začatí predaja.

Dôvodom k tomuto kroku sú znovu svastiky, orlice a iné symboly propagujúce fašizmus. Podľa ratingových komisií v Nemecku sú pre zdravie neprospešné a preto by ich nemal nik vidieť. Nad myšlienkou hry (a povedzme si, že pomerne prostou: choď a strieľaj do nacistov, ktorí chcú ovládnuť svet) sa nik nezamýšľa. Nemeckí hráči tak zostanú bez Wolfensteina.

Activision sa oficiálne k tomuto prípadu nevyjadril, no zdá sa nepravdepodobné, že by prikročil k vytvoreniu špeciálnej nemeckej verzie, kde by boli inkriminované symboly nahradené vhodnými objektmi.

Zdroj: Blues News,Google