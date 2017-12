Batman bez filmovej predlohy ide na dračku

22. sep 2009 o 15:50 Ján Kordoš

A pritom stačí tak málo. Zobrať dobre známy charakter (v tomto prípade vychádzajúc z komixovej licencie, no vďaka úspešnému snímku sa dá hovoriť, že svoje spravil i film) a pripraviť preň od základov nový príbeh. Eidos v spolupráci s Warner Bros. to spravili a skvelý počin od Rocksteady Studios Batman: Arkham Asylum získava nielenže vysoké hodnotenia a pozitívne kritiky od recenzentov, no zároveň sa aj vynikajúco predáva.

Za necelý mesiac od uvedenia na herný trh (titul sa začal predávať 25. augusta) sa vyexpedovalo (čiže nie predalo) viac než 2.5 milióna kusov hry. Rozhodne potešiteľné číslo, v dobe krízy i v hernom priemysle dvojnásobne. U nás má distrubúciu titulu na starosti Cenega, ktorá plánuje PC verziu onedlho začať predávať. Viac o hre sa dozviete z nášho preview alebo dojmov z hrania.

