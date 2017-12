Záujemcovia o Český Telecom ponúkli výrazne menej, ako očakávala vláda ČR

Praha 2.apríla (TASR) - S výnosom 80 miliárd Kč za predaj štátneho majoritného balíka v Českom Telecome sa vláda ČR môže pravdepodobne rozlúčiť. Traja záujemcovia, ktorí minulý štvrtok podali záväzné ponuky, totiž hodlajú vydať za kúpu národného operátora podstatne menej. Podľa niektorých zdrojov ponuky výrazne neprekročili 50 miliárd Kč.

Minister dopravy a spojov ČR Jaromír Schling koncom minulého týždňa vyhlásil, že sa dá ťažko očakávať, že by pre vládu boli uspokojivé prvé ponuky na kúpu majoritného podielu v Českom Telecome. "To znamená, že bude asi nasledovať nejaké ďalšie rokovanie s doteraz najúspešnejšími uchádzačmi," uviedol J. Schling. Ak ani potom záujemcovia svoje ponuky nevylepšia, vláda pravdepodobne tender zruší. "Český Telecom je dominantný operátor na českom trhu a situácia nie je taká, že vláda by musela predať akcie práve teraz," povedal minister. Možnosť odložiť privatizáciu nevylúčil ani premiér ČR Miloš Zeman.

Ponuky troch záujemcov, ktorých mená oficiálne zatiaľ nikto nepovedal, teraz prerokúva koordinačný výbor pre privatizáciu Českého Telecomu. Vláda by verdikt, čo ďalej s národným operátorom, mala vyniesť na svojom zasadnutí 10. apríla.

Z hry o Český Telecom vypadol nemecký gigant Deutsche Telecom, ktorý opustí konzorcium s Deutsche Bank. Naopak, jedným z 3 uchádzačov má byť Swisscom, ktorý je členom súčasného strategického partnera Českého Telecomu, konzorcia TelSource. Do boja o Telecom tiež ešte môže vstúpiť mobilný operátor Orange zo skupiny France Télécom. Ten má však záujem iba o lídra českého mobilného trhu Eurotel, v ktorom národný operátor drží 51 % akcií. Informoval o tom český denník Hospodářské noviny.

(1 CZK = 1,344 SKK)

