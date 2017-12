Obedná pauza: zbúrajte

V Destroy the Wall 2 musíte pomocou vymrštenej gule zhodiť zo svojho miesta všetky bloky. Na určenie jej smeru a sily švihom myškou ale máte značne obmedzený priestor.

8. sep 2009 o 11:30 Slavomír Benko

V Destroy the Wall 2 máte v každom leveli len 2 pokusy na to, aby ste pozhadzovali všetky červené bloky. Robíte to pomocou gule, ktorú do nich hádžete. Na určenie jej smeru a sily švihom myškou ale máte značne obmedzený priestor - iba zopár centimetrov na ľavej strane obrazovky.

Ovládanie:

Myš.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.