Vesmírny výstup sa nevydaril

Posledná inštalácia na stanici ISS sa skončila len s polovičným úspechom.

6. sep 2009 o 17:31 Tomáš Prokopčák

MYS CANAVERAL, BRATISLAVA. Pripravovali Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS na budúcoročné pripojenie nového modulu Tranquility. Vymieňali poškodené časti, nainštalovali dve nové GPS antény a snažili sa zapojiť asi 20 metrov káblov.

Tak vyzeral tretí výstup do kozmu aktuálnej misie raketoplánu Discovery na stanici ISS. Nie všetko sa však podarilo.

Danny Olivas a Christer Fuglesang, ktorý sa v minulosti stal prvým Švédom v kozme, nedokázali pripojiť káble k panelu na ISS. Po siedmich hodinách vo vesmíre tak museli pokus o pripojenie vzdať.

Navyše sa uvoľnila aj kamera na Fuglesangovej helme a vysielala obraz otočený hlavou nadol. Riadiace stredisko NASA si preto chvíľu myslelo, že astronaut má nejaké problémy s rovnováhou.

Kamera nakoniec prestala fungovať úplne a astronaut dostal príkaz vrátiť sa späť na palubu vesmírnej stanice. Tretí výstup do kozmu astronautov z raketoplánu Discovery bol posledným. V utorok by sa mal raketoplán odpojiť od ISS a pristáť na Zemi by mal vo štvrtok.

Pilot raketoplánu Kevin Ford, ktorý vyrazil do vesmíru po prvý raz, sa vráti plný zážitkov. Azda najviac naňho zapôsobila vôňa vesmíru. „Z vesmírnych prechádzok som cítil inú vôňu ako dnu,“ citoval Forda server Space.com. Astronauti zápach vesmíru prirovnávajú k pachu ozónu či pušného prachu.