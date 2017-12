Halo 3: ODST ako prvá konzolová novinka pod „tisícku“

4. sep 2009 o 11:30 PR, Ján Kordoš

„Celá séria Halo je pre Xbox 360 podstatná a chceli sme týmto unikátnym cenovým nastavením odmeniť jej verných fanúšikov,“ povedal David Klepetko, manažér divízie Home & Entertainment spoločnosti Microsoft. Ako je už zvykom, už dnes je možné si Halo 3: ODST kúpiť v predpredaji u distribútorov a predajcov. Tí v mnohých prípadoch prichádzajú s celkom revolučným a inovatívnym systémom, vďaka ktorému si všetci fanúšikovia budú môcť svoju obľúbenú hru kúpiť s predstihom za omnoho výhodnejších podmienok.

„First minute“ princíp je jednoduchý: čím skôr si hru objednáte, tým lepšiu cenu dostanete. S krátiacim sa časom, zostávajúcim do oficiálneho začiatku predaja, sa cena bude stále viac približovať k oficiálnej odporúčanej cene. U predajcov, ktorí sa do akcie zapojili, tak cena hry každým týždňom až do 22. septembra stúpa. Teraz ju napríklad v obchode Brloh obstaráte za necelých 30€.