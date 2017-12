Hudobné hry - peklo alebo spása pre hudbu?

2. sep 2009 o 13:15 Ján Kordoš

Neustále sa totiž objavujú narážky na to, že hraním na plastovú gitaru sa nikto hrať nenaučí. Tým posledným je napríklad drsný rocker Chad Kroeger (viď. foto) z drsnej rockovej kapely Nickelback, ktorá má samé drsné rockové skladby. O láske. A tak.

Chad nahlas kritizoval hudobné hry ako napríklad Guitar Hero alebo Rock Band za to, že hranie na gitaru v týchto hrách a v skutočnosti nie je to isté a ľudia si môžu myslieť niečo iné. Úprimnosť nadovšetko, Chad, lenže nie každý má v hlave rockovo povedané na*****, aby nedokázal rozlíšiť videohernú zábavu a hranie na skutočnej gitare.

Hry sú odvodené od slovíčka hrať sa a možno sa chce niekto baviť bez toho, že by zvládal prsty lámajúce akordy Nickelbacku. John Drake z Harmonixu Chadove slová vyvrátil dvojnásobne. Podľa neho totiž hudobné hry podporujú ako samotnú hudbu, tak aj hranie na hudobných nástrojoch. Hráči totiž kupujú legálnu hudbu v podobe videohry (a množstva stiahnuteľného obsahu v podobe ďalších skladieb), ale neskôr môžu zvážiť hranie na skutočnej gitare. Z toho, že skupina alebo interpret má svoje zastúpenie v jednej z hudobných hier, zarába istotne viac, ako zo sťahovania nelegálnych mp3 z internetu. A možno to bude aj tým, že Nickelback zastúpenie v týchto hrách nemá.

Drake navyše vtipne poznamenal, že party hry, medzi ktoré sa hudobné Guitar Hero a Rock Band radia, budú vždy príťažlivejšie pre bežných ľudí ako skutočné nástroje, pretože v hre môžu zahrať skladbu aj s promile v krvi na party.

Hudobné hry sú nestráviteľným peklom zabíjajúcim hudbu alebo opakom? Chad v tom má jasno rovnako ako Noel (ten, ktorý odišiel z Oasis, bol takmer neustále pod vplyvom alkoholu a mlátil ženy – titulok ako z nemenovaného bulváru). Vy máte aký názor?

Na obranu toho, že nie všetko by však mali hudobné hry przniť, prikladáme video zo zatiaľ nevydaného Guitar Hero 5, kde sa už v betaverzii (čiže občas to v hre hapruje a chýbajú textúry), objavila postava Kurta Cobaina. Keby ostalo pri tom, že by spieval len skladby skupiny Nirvana a nebolo možné ho obsadiť do úlohy ktorejkoľvek skupiny, bolo by všetko v poriadku. Takto to vyzerá... škoda slov.

