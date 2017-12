Sony bude do notebookov inštalovať Chrome

Google a Sony sa dohodli. Internetový prehliadač Chrome je po roku dostupnosti natoľko zrelý, že nastal čas pre jeho predinštalovanie v notebookoch Vaio. Používateľov čaká rýchle surfovanie bez rušivých ovládacích prvkov, Google sa môže tešiť na malý nára

2. sep 2009 o 7:45 Milan Gigel

st trhového podielu.

Sony je prvou z firiem, ktoré sa rozhodli pre plošné nasadenie prehliadača Google Chrome vo svojich počítačoch. Vývojári však avizovali už dávnejšie, že rokujú s viacerými výrobcami počítačov. Tým doposiaľ ponúkali balík aplikácií Google Pack, v ktorom figuroval prehliadač Firefox.

Ak sa firme Google podarí nájsť spoločnú reč s väčšími hráčmi na trhu, vo svete prehliadačov to môže zamiešať karty. Mnohí používatelia sú iba pasívne používajú to, čo vo svojich počítačoch nájdu predinštalované. Ak by Chrome zavítal aj do strojov iných značiek, šance polepšiť si by boli vysoké. O časť trhového podielu by prišiel zrejme Microsoft.