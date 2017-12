Forza MotorSport 3 - zapnite si bezpečnostné pásy

Toto bude totiž jazda. A nie len tak ledajaká, kde musíte sledovať dopravné značky a dodržiavať predpisy. Na druhú stranu sa neobávajte ani mladíckej nerozvážnosti a prehnaného stláčania plynového pedálu.

1. sep 2009 o 11:25 Ján Kordoš

Už predošlý diel Forzy dokázal pohodlne šliapať na päty konzolovému Gran Turismu a mnoho ľudí zistilo, že sa druhý diel simulátoru v mnohom vyrovná i hardcore projektom pre PC. A ako je na tom Forza MotorSport 3? Mali sme možnosť si zahrať nekompletnú verziu s trojicou tratí a s vyše 20 tátošmi v garáži. Bolo sa na čo pozerať.

V prvom rade treba upozorniť na to, že Forza MotorSport 3 bude hra väčšia, krajšia a určite poznáte podobné frázy tlačových správ. Vyše 400 vozidiel, vyše stovka tratí v 9 lokáciách, dve stovky eventov, pravidelných 60 obrázkov za sekundu (čo síce beta nie vždy spĺňala, ale k tomu sa dostaneme), prepracovaný fyzikálny model ovládania vozidla a podobne. Ono táto reklamná pozlátka niekedy vývojárom už prerastie cez hlavu (viď. Fuel ako najrozsiahlejšia hra všetkých čias), avšak v prípade tretej Forzy je za každým vozidlom, za každým okruhom – proste na každom mieste – vidieť obrovské piplanie so sebemenším detailom.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Forza MotorSport 3 je simulátorom a výber vozidla je preto nesmierne dôležitou súčasťou samotného preteku. Ono totiž musíte vedieť, ako sa ktorý tátoš správa pri vysokých rýchlostiach a menších korekciách smeru jazdy, čo vyvádza v zákrutách, kedy si môžete dovoliť dupnúť a kedy jemne stlačiť brzdu a proste to nie je neónové „Níd fór Spíd“, ale skutočne prepracovaný simulátor. Spočiatku sme s nastavením najjednoduchšej obtiažnosti (pomocné brzdenie, ABS...) skúšali jednotlivé trate a vozy, aby sme zistili Mercedes-Benz SL65 je neskutočne živé a s problémami (pre začiatočníka) ovládateľné žihadlo i na tej najjednoduchšej obtiažnosti, zatiaľ čo väčšie SUV vozidlá mali stabilitu na trati, avšak boli i nemotorné a napríklad také Camaro má ten správny ťah, avšak skutočnú silu pocítite napríklad s Ferrari. Okrem špeciálnych športiakov tu nájdete aj sériovo vyrábané vozy s „menšími“ úpravami, muscle cars, či pre smrteľníka nedostupné extrémne rýchle autá, ktoré by na našich cestách neprežili ani jeden deň. A ak si myslíte, že sa nedá vizuál automobilov posunúť ešte trochu ďalej, tak každý voz má desaťkrát viac polygónov ako predchodca a to sme už minule chrochtali blahom. Aby náhodou niekomu neodkvapla slinka nadšenia, už len skromné skonštatovanie, že tak detailne vymodelované interiéry vozidiel s prístrojovými doskami a plynulým rozhliadaním sa sme zrejme ešte nevideli.

Už na tej najjednoduchšej obtiažnosti bolo badať, že vám protivníci – celkovo sa na trati predstaví 8 pretekárov – nedajú svoju pozíciu úplne zadarmo a pokým sa rozhodnete jazdiť úplne čisto, bez zbytočnej agresivity, tak si na každý predbiehací manéver musíte počkať na vhodnú dobu a hlavne ho nepremeškať. To však bolo pri obmedzenom počte kôl na jeden pretek v skúšanej verzii (2, v jednom kratučkom prípade 3) takmer nemožné a občas sme sa museli uchýliť k trochu dravšej jazde. S postupne zvyšujúcou sa obtiažnosťou bolo samozrejme nutné venovať sa výhradne vlastnej jazde s cieľom udržať rýchle tempo s ostatnými (nejazdia výhradne v ideálnej stope, dopúšťajú sa menších chybičiek, takže vyjdú z trate a podobne), čo je však na obyčajnú prezentáciu hry nie práve najvhodnejšia doba a radšej si hru otestujeme pekne v teple domova.

video //www.sme.sk/vp/9937/

Vizuálna stránka hry prekonala naše všetky očakávania. Každé vozidlo vyzerá ako živé a to prišlo upozornenie, že ide o veľmi skorú verziu hry. Modely automobilov však boli zrejme dokonalé. Obyčajný človek by medzi fotkou z hry a zo skutočnosti rozdiel zrejme nenašiel. Áno, obrázky v galérii tentoraz vyzerajú skutočne ako priamo z hry. Na kapote sa nám odrážala okolitá krajina, spätné zrkadlá po nárazoch odpadávali, plechy sa oškierali, no skutočne reálneho poškodenia sme sa žiaľ nedočkali, a to sme otáčali autá na strechy, čelne búrali do mantinelov alebo do oproti idúcich vozidiel (alebo Nascar je konečne zábavný). Proste do seba oba vozy len drcli a ako angličáky na koberci odleteli, trochu sa „zafúľali“, tu sa rozbilo sklo, tam svetlo a išlo sa ďalej bez zmeny jazdných vlastností. Časticové efekty sme spozorovali až po tom, ako začali odpadávať časti vozidla a pri pohľade spred prístrojovej dosky sa detailnejšie textúry prostredia (tráva, piesok) vykresľovali trochu neskoro.

Aby nedošlo k omylu, rýchlo to uvedieme na pravú mieru. Išlo o prvú verziu, ktorá je určená výhradne pre zbežné otestovanie a do plnej verzie sa dostane i plné poškodenie a všetky vymoženosti simulátorov. Tieto drobnosti však spomíname z jednoduchého dôvodu: tretia Forza sa snaží vyjsť v ústrety aj menej náročným hráčom, ktorí sa nechcú ani babrať v garáži a už vôbec sledovať nové nastavenia vozu na trati či „iba“ poctivo trénovať a odkrúžiť si desiatky kôl, pokým nájdete ten správny rytmus svojho štvorkolesového miláčika. Systém sadni a hraj nie je síce upravený do nebezpečne arkádových vlastností, nám však pripomínal prvé dva diely Need for Speed a ten, kto si na ne spomenie, pocíti nielen závan nostalgie, no i nie tak náročné, avšak zábavné preteky s drahými tátošmi. A o tom to má byť. Zabaviť sa má každý.



Pozrite si (nekompletný) zoznam vozidiel.

Novinkou pre sériu, ale nie pre pretekárske hry, je systém vracania sa v čase. Prichádza s tým takmer každá hra a zatiaľ sa neodvážime vyriecť konečný ortieľ nad touto novinkou. Ak sa vám nepodarí manéver, či niečo neubrzdíte, môžete sa presunúť o približne 10 sekúnd pred incident a dostanete tak šancu za s nepríjemnej situácie dostať. Skúsení pretekári po tejto vymoženosti nesiahnu a budú ňou opovrhovať, začiatočníci nemusia neustále reštartovať pretek. Otázkou však zostáva, či to úplne nepokazí atmosféru jazdy, pri ktorej sa každú sekundu musíte plne sústrediť.

Nesmie chýbať masívna podpora multiplayeru, ten sme si však logicky nemohli vyskúšať. Naše dojmy sú pozitívne. Posun oproti predchodcovi badať je a nielen po vizuálnej stránke. Nahrávacie časy sa skrátili o polovicu, pričom tomu nemôžete uveriť, keďže je krajina a modely vozidiel niekoľkonásobne detailnejšie, než minule. Jednoducho to vyzerá na hru, ktorá bude určená nielen pre bežných hráčov (DiRT 2 alebo Shift), ale si ju užijú aj skúsení harcovníci. A to predovšetkým oni. Ak vám totiž niekto povie, že na konzolách neexistuje žiadny poriadny simulátor, môžete sa mu vysmiať. Existuje a v októbri zrejme príde ten najlepší.