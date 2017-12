Skupina Slovak Telekom v 1. polroku s výnosmi 489,5 mil. €

Skupina Slovak Telekom (ST) zaznamenala v úvodných šiestich mesiacoch tohto roka medziročný pokles celkových konsolidovaných výnosov o 3,4 % na 489,5 mil. eur. Podľa zverejnených informácií spoločnosti ST dosiahli výnosy z mobilnej komunikácie v prvom pol

6. aug 2009 o 9:59 SITA

BRATISLAVA 6. augusta (SITA) - roku 280,9 mil. eur, čo predstavuje ich medziročný pokles o 2,4 %. Celkové výnosy zo služieb pevnej siete medziročne poklesli o 6,1 % na 224,1 mil. eur. Podľa predsedu predstavenstva a prezidenta ST Miroslava Majoroša súvisí pokles výnosov s trendom neustáleho tlaku na znižovanie cien v telekomunikačnom biznise, pričom v mobilnom segmente sú výnosy ovplyvnené aj zvýšenou reguláciou roamingu.

Konsolidovaný zisk pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) dosiahol za prvý polrok 229,3 mil. eur, čo predstavuje jeho medziročný pokles o 3,5 %. Čistý polročný zisk skupiny medziročne vzrástol o 3,5 % na 81,4 mil. eur. "Celkovo konsolidované výsledky našej skupiny za prvý polrok tohto roka potvrdzujú neustále rastúci záujem zákazníkov o širokopásmové služby na fixnom aj mobilnom prístupe, o služby digitálnej televízie, ako aj internetového a mobilného obsahu," informoval Majoroš. Ako však ďalej dodal, pod vplyvom krízy pristupujú zákazníci vo všetkých segmentoch k optimalizácii svojich nákladov.

Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií. Celkové konsolidované výnosy skupiny Slovak Telekom dosiahli v minulom roku hodnotu 1,029 mld. eur, čo predstavuje ich medziročný nárast o 0,8 %. Čistý zisk skupiny za vlaňajšok predstavoval 117,14 mil. eur.