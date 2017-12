Electronic Arts znovu v strate + nové Medal of Honor

5. aug 2009 o 16:45 Ján Kordoš

V Electronic Arts sa môžu tešiť aspoň z predaja The Sims 3 (3.7 mil. predaných kusov) a celkom dobre sa darilo aj EA Sports Active pre Nintendo Wii, ktorého sa predalo 1.8 milióna kusov. EA tak zdvojnásobilo svoje predaje pre túto hernú platformu. Pomerne veľa očakávajú aj od titulov Rock Band 2, Grand Slam Tennis a Tiger Woods PGA Tour 10 pre Nintendo Wii.

Do budúcnosti plánuje Electronic Arts podporovať technológie Natal (Microsoft) aj PS3 Motion (Sony) a zároveň bol oficiálne oznámený nový diel Medal of Honor, avšak prezident spoločnosti, John Riccitiello, na margo hry povedal, že je o podrobnostiach ešte priskoro hovoriť. Nepotvrdenou informáciou je, že by malo ísť o Medal of Honor: Operation Anaconda. Strieľačka z vlastného pohľadu by sa odohrávala podobne ako Call of Duty: Modern Warfare (a chystané pokračovanie) v súčasnosti. Miestom konfliktu by mal byť Afganistan.

Po Medal of Honor: Airoborne vydanom v roku 2007 o ďalšom diely tejto série nikto nič nepočul, takže sa možno dočkáme rozsiahlejších informácii čoskoro na hernej výstave Gamescom.

