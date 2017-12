Ktoré PC hry momentálne idú na odbyt v USA

Steam - najpredávanejšie hry (26.7 - 1.8)

1. Warhammer 40,000: Dawn of War II

2. Aion: Collector's Edition (Predobjednávka)

3. Left 4 Dead

4. Counter-Strike: Source

5. The Secret of Monkey Island: Special Edition

6. Killing Floor

7. Company of Heroes: Tales of Valor

8. Team Fortress 2

9. The Orange Box

10. ArmA 2

Direct2Drive - najpredávanejšie hry

1. The Sims 3

2. Warhammer 40,000: Dawn of War II

3. Champions Online (Predobjednávka)

4. Aion (Predobjednávka)

5. East India Compan

6. ArmA 2

7. Dawn of Discovery

8. The Sims 3 (Mac)

9. Civilization 4: The Complete Edition

10. Fallout 3