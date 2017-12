Vo Vegas to ešte žije

4. aug 2009 o 18:20 Ján Kordoš

O This is Vegas sa však takmer nič nehovorilo už dlhé mesiace a aj preto sa začali mnohí domnievať o nešťastnom ukončení vývoja z dôvodu finančných problémov Midwayu. Karta sa obrátila až teraz, keď nový majiteľ práv Midwayu, Warner Bros., oficiálne potvrdil, že This is Vegas zrušené nie je a momentálne sa nachádza v produkčnom stave.

Kedy sa však hry dočkáme a či nedôjde k jej totálnemu prepracovaniu, oznámené nebolo. Viac informácií o hre nájdete v našej novinke.

Zdroj:Kotaku