Lips: Number One Hits prichádza so songami, ktoré ovládli popredné priečky hitparád

4. aug 2009 o 12:10 Ján Kordoš

Mladšiu generáciu rozpália aktuálne songy Coldplay, Rihanny alebo Timbalanda. Ostatní sa budú môcť vžiť napríklad do rolí MC Hammera, Roya Orbisona alebo Bobbyho McFerrina. Playlist Lips: Number One Hits je natoľko široký, že si z neho vyberie naozaj každý. Nájdete vedľa seba „Barbie Girl“ od Aqua, Mariah Carey a jej „Touch My Body“ alebo pre ostrejších chlapcov a dievčatá 2Pac feat. Dr. Dre s bombou z 90. rokov „California Love“.

S Lips si prídu na svoje nielen hardcore hráči, pre ktorých môže byť prechod od strieľačiek k mikrofónu príjemným spestrením, ale hlavne ich náprotivky, rodiny a priatelia. Viac informácií nájdete na domovskej stránke hry v slovenčine.

